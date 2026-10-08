Fundación Unicaja y Calor y Café impulsan la educación y la igualdad de oportunidades de más de 1.300 menores en Kenia

Fundación Unicaja y Calor y Café se unen para garantizar el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades de más de 1.300 menores vulnerables en West Pokot, una de las zonas más desfavorecidas de Kenia. El proyecto, seleccionado en la convocatoria de acción social de la entidad, busca mejorar las condiciones educativas y sociales de niños, niñas y jóvenes vulnerables de 23 comunidades indígenas.

La iniciativa desarrolla un programa integral de apoyo que incluye el mantenimiento de más de una veintena de centros de educación infantil, el respaldo a comedores escolares, el refuerzo de los recursos y materiales educativos y la concesión de becas que favorezcan la continuidad educativa de estudiantes de secundaria en situación de vulnerabilidad, especialmente entre las niñas y adolescentes, uno de los colectivos más afectados por la exclusión educativa en esta región africana.

Asimismo, el proyecto incorpora actividades de sensibilización y educación para el desarrollo en centros educativos de la provincia de Granada, con el fin de acercar a al alumnado la realidad de estas comunidades y promover valores de solidaridad, cooperación internacional y ciudadanía global.

Con este apoyo, Fundación Unicaja reafirma su apuesta por proyectos sociales que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables, favoreciendo la inclusión, la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la educación.