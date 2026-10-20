Un año más de la Media Maratón Holiday World Resort – Benalmádena, en la que será su 11ª edición

Holiday World Resort Affiliated by Meliá, en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena, presenta un año más la Media Maratón 21K, 10K y 5K Holiday World Benalmádena, que este año espera volver a batir el récord de participación.

La carrera popular y Media Maratón ya es una de las citas deportivas más esperadas del otoño en la Costa del Sol, y ya reúne a más de 2.000 participantes.

Como siempre, la recaudación del evento irá íntegramente a la Fundación C.E.S.M.A.-Proyecto Hombre Málaga, que lleva ya más de 40 años dedicándose a la deshabituación y reintegración de personas con adicciones en la provincia de Málaga.

Un recorrido espectacular y tres distancias

El punto de salida será, como habitualmente, la popular Rotonda de los Elefantes y recorre todo el litoral de Benalmádena Costa. Los participantes de la media maratón (21 K) llegarán hasta Puerto Marina, para regresar hasta las puertas de Holiday World Beachclub, donde se encuentra la meta.

Además de la media maratón, el evento contará con dos modalidades adicionales de participación (10K y 5K), para dar cabida a todos los públicos y niveles, y disfrutar así del encuentro lúdico-deportivo que reúne a numerosas familias y aficionados al deporte.

Esta edición vuelve a contar con numerosos colaboradores, pero no sería posible sin el apoyo de los principales patrocinadores: Fundación La Caixa, Diputación de Málaga, Planificación y Turismo Costa del Sol, TROPS y La Alzambra de la Viñuela, además de la colaboración de los medios de comunicación Onda Cero, SUR y 101 TV.

Tras el éxito de la pasada edición, este año también se entregarán premios en metálico, por cortesía de Caixabank, a los primeros clasificados de categoría absoluta de la Media Maratón:

Primer clasificado masculino y femenino: 300€/persona

Segundo clasificado masculino y femenino: 200€/persona

Tercer clasificado masculino y femenino: 100€/persona

También se premiarán más categorías por edades en la Media Maratón, 10K y 5K, además de dos categorías de deporte adaptado: categoría silla de ruedas y categoría físico/intelectual.

“La incorporación de Meliá Hotels International a la gestión de Holiday World Resort ha abierto una nueva etapa para el complejo hotelero en este año 2026. Desde Peñarroya hemos querido dar continuidad a nuestro compromiso con Proyecto Hombre Málaga y con la promoción de un estilo de vida saludable a través del deporte. Asimismo, la propiedad del resort ha favorecido la integración del nuevo equipo de Meliá en esta iniciativa solidaria, sumándose al evento como corredores y voluntarios, desde el primer momento.

Nuestro agradecimiento se extiende a nuestros patrocinadores, colaboradores y voluntarios, cuyo apoyo resulta fundamental para que esta cita deportiva siga consolidándose año tras año”, destaca Mari Francis Peñarroya, en representación de la propiedad de Holiday World Resort.

La última edición en 2025, además de suponer la décima convocatoria, fue histórica en cuanto a los records que batió: más de 2.000 corredores y una recaudación superior a los 71.000 euros. Esta nueva convocatoria se anticipa con gran expectación. El dinero recaudado será destinado íntegramente a apoyar la labor de Proyecto Hombre Málaga, una institución referente en el tratamiento de las adicciones.

Por su parte Jorge Sáez, director general de Holiday World Resort Affiliated by Meliá afirma: “Es una satisfacción incorporarme, junto con el resto del equipo, a este bonito proyecto con un marcado compromiso social. Este tipo de iniciativas reflejan los valores de la compañía y generan un impacto positivo en nuestro entorno, que trasciende a la actividad empresarial”.

Las inscripciones ya están abiertas en dorsalchip.es, con un precio especial para las inscripciones anticipadas en la modalidad de Media Maratón. Además, Holiday World Resort ofrece un paquete de alojamiento que incluye inscripción a la carrera en cualquiera de sus modalidades y estancia de una o más noches con desayuno y acceso al spa, lo que ofrece la oportunidad de disfrutar de una experiencia deportiva y de bienestar aún mejor.

Para más información y detalles sobre la carrera, los interesados pueden visitar el sitio web oficial: https://www.holidayworldresort.com/es/carrera