Mario Husillos: "Hemos hecho cuatro incorporaciones haciendo un poco de magia"

Estas son las declaraciones del director deportivo malaguista.

Fichajes

"Son cuatro jugadores -Rescaldani, Pablo Pérez, Iakovenko y Amrabat- que vienen a aportar equilibrio al equipo. En el mercado invernal tienes unos objetivos y luego se presentan unas realidades. Nuestra primera opción era contar con futbolistas españoles pero donde un español vale 5 un extranjero puede valer 3 o menos. Los precios han sido prohibitivos. Hemos podido incorporar refuerzos porque hemos traspasado a un jugador y han salido otros en calidad de cedidos. Ha habido una gran implicación de todos los sectores del club para poder realizar los fichajes. Se ha dado prioridad al ámbito deportivo"

"Rescaldani es un jugador joven de 21 años al que no podemos cargar de responsabilidad pero que debutó hace tres años en la Primera división de Argentina. A los futbolistas hay que darles tiempo y cariño".

"Dije que los que ya estaban aquí sacarían esta nave adelante, son la base. Weligton, Eliseu, Gámez o Duda son el patrimionio del Málaga, demuestran a los demás lo que es el amor a unos colores. En un segundo escalón están Roque, Caballero o Sergio Sánchez junto a otros que llevan menos tiempo pero que sirven para transmitir lo que es el Málaga CF. Sin olvidar a los que vienen de la cantera como Portillo, Samu o Juanmi".

"Hay una grandísima austeridad en el fútbo español en cuanto a los fichajes. Hemos podido hacer cuatro incorporaciones haciendo un poco de magia cuando estaban previstas tres. Los difícil fue lo ocurrido el verano pasado con muchas salidas y una situación económica muy difícil"

Salidas

"Zulte pretendía a Samu pero el entrenador insistió en que es un jugador importante en sus planes y que no debía salir. No hubo ofensiva del City por Caballero y el Liverpool no se dirigió a nosotros por Portillo. Tenemos una idea muy clara para mantener una base".

Fichajes frustrados

"Thievy fue un culebrón. Ambas partes estábamos interesados en un acuerdo pero teníamos una posición económica que mantuvimos hasta el último momento y debía salir del Español. Se entrometieron terceras personas y ya vimos claro que era una situación complicada y difícil. Fue un matrimonio imposible".

"Viajo a Manchester y a otros muchos sitios. Conocemos muy bien la plantilla del Manchester City y nos pareció que en este mercado no se daba la situación para que viniera ninguno de sus jugadores".

"Sosa no tiene la fuerza suficiente para mantener su palabra. Él se comprometió con nosotros antes de abandonar el Metalist y no lo ha cumplido para marcharse al Atlético de Madrid"

Eliseu

"Es de las 'viejas' glorias de este equipo que ha demostrado su implicación, es patrimonio del Málaga CF. Dentro de nuestra nueva estructura económica espero que lleguemos a un entendimiento para que se quede. Tenemos que sentarnos tranquilamente a hablar y él me ha dicho por activa y por pasiva que se quiere quedar. Después se verá si llegamos a un acuerdo. Acaba contrato el próximo 30 de junio y si él quiere quedarse el club estará a la altura pero si tiene opciones de irse a otro club y mejora su situación no podemos hacer nada".

"Los ciclos también se cumplen y todos los jugadores tienen su punto final, no lo digo sólo por Eliseu. Yo mismo tardé en darme cuenta cuando me tocó retirarme estando en el Cádiz porque era suplente de un joven de 17 años que se llamaba Kiko, el entrenador no se equivocó".

Convenios de colaboración

"Con el Zulte mantenemos buenas relaciones. Intentamos mantener contactos con otros clubes y éste es el primero para que los jugadores tengan movilidad, con grados de colaboración. Estamos trabajando en un borrador para que sea una realidad en el futuro. Quizás donde estamos dos pueda haber tres contando con otros clubes en Sudamérica y todos salgamos ganando"

"Según mis noticias no hay acuerdo con el Real Madrid por el fichaje de Isco para que vengan aquí jugadores, no tengo esa información. De ser así sería muy complicado porque los futbolistas juegan donde quieren ellos"

Schuster

"Sobre los fichajes siempre un entrenador quiere más pero en las charlas hemos compartido muchas cosas. Los fichajes siempre han sido comentados con él sabiendo que existen límites en lo económico"

"Su ausencia por sanción en el partido de este sábado no es preocupante. Schuster tiene gente suficiente y capacitada para estar en el banquillo y ocupar su puesto. De todos modos, el técnico estará en Vallecas y antes del partido o en el descanso hablará con los jugadores y dará las explicaciones necesarias".

"Tengo una muy buena comunicación con el cuerpo técnico día a día".