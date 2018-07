Marcelo Romero: "La segunda vuelta se nos puede hacer complicada"

El segundo entrenador y ex jugador del Málaga CF, Marcelo "El Gato" Romero, ha pasado hoy por Onda Deportiva Málaga emitido en directo desde el Restaurante El Palmeral. El técnico ha señalado que la segunda vuelta puede ser larga fundamentalmente por la juventud del equipo: "Creo que la segunda vuelta va a ser complicada, tenemos unos puntos importantes a la altura de liga en que estamos, creo que tenemos que ir paso a paso y con tranquilidad". Romero ha recordado que el objetivo es la salvación y que hay que mantener la motivación.

"Hacer un partido bueno como contra el Valencia y otro malo ante el Levante no es la línea que queremos, pero tenemos un equipo joven y todo cuenta. Debemos ser conscientes de cómo jugamos y seguir una línea para conseguir tener una posición tranquila y si llegamos a sumar 40 o 42 puntos ya veríamos después", ha explicado Romero.

Romero ha valorado muy bien el trabajo de Javi Gracia y ha explicado en qué consiste su sabor: "Trabajo mucho con los vídeos y en intentar transmitir mi carácter al equipo. Los chicos están contentos y bien, no ha habido problemas dentro del vestuario, pero sobre todo intento aprender junto a una persona que creo que va a triunfar mucho en la parte técnica".

El técnico malaguista también ha hablado del partido del sábado en Valencia y de la actuación de Del Cerro Grande: "Una falta que no es y termïna en gol, un penalti... nos condicionó mucho, pero es verdad que no jugamos como contra el Valencia, no se le puede echar la culpa al árbitro, pero sí te condiciona".



Sobre la figura de Barral: "Fue nuestra oveja negra, lo comparo con Darío Silva para bien, es un futbolista que en los dos partidos contra nosotros ha sido prácticamente él quien los ha ganado. Tiene mucho temperamento y transmite".