El Málaga a confirmar su "revolución Champions" en la capital de los zares

Un punto necesita el Málaga para asegurar la primera plaza del grupo C y, asegurada la clasificación, entrar en el sorteo de los octavos de final como cabeza de serie. El partido contra el Zenit arrancará a las 18:00 horas y se podrá seguir en el 96.3 Onda Melodía y en www.ondacero.es/malaga

Manuel Pellegrini, técnico malaguista, aseuró que "no esperaba" llegar a estas alturas de la fase de grupos con 10 puntos y clasificados para la siguiente ronda. "Esta situación nos obliga a buscar el primer puesto del grupo porque tenemos muchos intereses deportivos y económicos", añadió.

El chileno, que ha reservado a jugadores como Joaquín y Saviola para este encuentro, confesó que Isco también iba a ser descartado como sus dos compañeros. "En principio lo íbamos a dejar en Málaga pero no nos alcazaba para tener la cuota de jugadores. Le viene bien bajar la carga de entrenamientos", con lo que todo apunta a que el futbolista de Benalmádena no estará en el once titular que se enfrente al Zenit.

La carga de partidos depara el enfrentamiento de este miércoles contra el Zenit en Liga de Campeones y de vuelta a la Liga el emparejamiento con el Valencia, jornada prevista para el próximo sábado en La Rosaleda. "Aquí no hay titulares que tengan el puesto comprado, juegan los que estén en el mejor momento", dijo Pellegrini ante la posibilidad de dar descanso a otra serie de jugadores que sí han viajado hasta la antigua capital rusa.

Caballero, portero menos goleado de la presente edición de la Liga de Campeones con un gol encajado en cuatro jornadas, resta importancia a su labor dando realce al colectivo. "Es algo que consigue gracias al trabajo de todo el equipo. Defendemos desde la primera hasta la última línea. Es mérito de todos y ojalá se repita en este partido", aseveró.

El técnico italiano del Zenit Luciano Spalletti, consciente de lo que se juega, aseguró que su equipo "no tiene otra opción, sólo ganar". Ante la deliciada situación, recordemos que a falta de dos jornadas para la conclusión de la fase de grupos el Zenit suma 3 puntos por los 4 del Anderlecht, 5 el Milan y 10 el Málaga; el entrenador transalpino parece decidio a alinear en la punta del ataque al brasileño Hulk quien, aquejado de unas molestias musculares, no ha disputado los últimos partidos.

Como anécdota y ante las bajas temperaturas que se sitúan en los 3 grados centígrados, algunos jugadores del Málaga utilizarán junto a prendas térmicas, unas plantillas especiales en sus botas que también realizan función térmica para los pies.

Alineaciones probables:

Zenit: Malaféev; Anyukov, Lomberts, Hubocan, Yanbáev; Denísov, Shirókov, Hulk, Semak; Danny y Kerzhakov.

Málaga: Caballero; Gámez, Demichelis, Weligton, Eliseu; Portillo, Toulalan, Camacho, Duda; Sebastián Fernández y Santa Cruz.

Árbitro: Olegário Benquerença (Portugal)

Estadio: Petrovski