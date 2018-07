2-1: Letal Falcao

El fútbol fue cruel con el Málaga en su visita al Vicente Calderón. En el último suspiro, un gol en propia puerta de Weligton provocó la primera derrota de la temporada al equipo dirigido por Manuel Pellegrini cuando saboreaba un punto como premio. Sin embargo, el empuje del Atlético de Madrid con su figura Falcao a la cabeza desembocó en el resultado final para desconsuelo de los malaguistas.

El primer tiempo demostró que los blanquiazules tardaron en dar señales de vida. A los cinco minutos Falcao ya había perforado la portería de Caballero en un remate en plancha a centro de Emre. El colombiano buscó las espaldas de la defensa malaguista y en el segundo palo apareció para lograr el primer tanto del partido.

No fue hasta el minuto 20 cuando el Málaga comenzó a dar señales de vida. Tras despertar del letargo sus jugadores comenzaron a tener algo más el balón y a aparecer futbolistas desequilibrantes como Isco o Joaquín, artífices del inicio de la jugada en el 35' que culminó en el gol de Santa Cruz a centro de Monreal. La contienda se equilibró en todos los sentidos hasta llegar al descanso deseado por ambas escuadras para aclarar ideas y buscar cómo desequilibrar el choque.

La segunda mitad fue de claro dominio del Atlético de Madrid aunque, no es menos cierto, sin claras ocasiones con las que agobiar a su rival. Cuando todo parecía decidido y tras dos ocasiones firmadas por Isco y Joaquín que no encontraron el premio del gol, llegó la acción decisiva en la que Weligton introdujo el balón en su portería al intentar evitar el remate de Falcao en boca de gol. No hubo tiempo para más.

El Málaga sufre la primera derrota de la temporada aunque se mantiene tercero en la clasificación con 14 puntos, a cinco de Barcelona y Atlético de Madrid, primero y segundo, respectivamente.