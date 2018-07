Germán Gabriel: "Desde que tengo a mi hija siempre pensé en volver al Unicaja"

El responsable de la dirección deportiva del club, Carlos Jiménez agradeció al jugador "la predisposición" por cerrar el fichaje, para añadir que el jugador es "una persona de la casa que se ajusta a nuestras necesidades".

Germán Gabriel calificó como "grata sorpresa" saber que el Unicaja quería contar con sus servicios. "La llamada de Carlos y del cuerpo técnico para fichar fue una alegría increíble", añadió.

Sobre su estreno con el equipo cajista durante el partido contra el Baskonia, Gabriel señaló que volvió a sentir "el cariño que siempre se me ha transmitido desde aquí".

El jufgador atravesaba una situación delicada en el Bilbao Basket, equipo donde no jugaba apenas y que abandonó para recalar nuevamente en el Unicaja. "Los entrenamientos los hice todos en Bilbao, eran duros. Por eso ayer me sentí muy bien, ahora a adaptarse pronto. Pensaba que una salida de Bilbao sería a un nivel diferente, no en el líder de la Liga".

Por último, el nuevo fichaje cajista destacó circunstancias familiares que han reforzado su decisión de volver al Unicaja. "Desde que tengo a mi hija siempre pensé en volver. Vuelvo a un Club y a una ciudad que es perfecta para mi familia", dijo.

Curiosamente, el Unicaja tendrá como rival en los cuartos de final de la Copa del Rey al equipo en el que Gabriel ha militado en los últimos meses. "No suelo ser rencoroso. Deportivamente quiero ganar, cuando llegue la Copa no será especial por ser Bilbao, sino por querer ganar".