El pleno más bronco, a cuenta de Cassá

El vicepresidente pone su cargo a disposición de Francisco Salado, que asegura que "las aguas volverán a su cauce"

Pleno extraordinario en la Diputación, y lío a cuenta de un nombre propio: el de Juan Cassá. El ex de Ciudadanos sigue removiendo las aguas y hace peligrar incluso la estabilidad futura del gobierno provincial, a raíz de la decisión del presidente de la institución de situar a Cassá como portavoz del gobierno que conforman PP y Ciudadanos, al tiempo que responsable del área de Relaciones Institucionales. El vicepresidente, Juan Carlos Maldonado ha votado en contra y posteriormente ha puesto su cargo a disposición de Salado. Desde el gobierno provincial insisten: Cassá será portavoz y se encargará de las mencionadas relaciones institucionales, pero no tendrá tareas ejecutivas, sino representativas, insistiendo en que "no pertenece a la Junta de Gobierno provincial".