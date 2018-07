Eduardo García: "No es fácil acertar con el entrenador, los fichajes y que haya química, ahora se da"

García ha asegurado que las críticas las lleva bastante bien: "Es verdad que algunas han sido infundadas y molestas, pero lo asumo como parte de la que es mi profesión". "En ningún momento he pensado que estar aquí no merecía la pena, siempre he intentado actuar profesionalmente", expresó. Repasó parte de la historia del club en aquella época con dos clubes en Málaga en la que "lo de hoy era impensable". "Tener un equipo al máximo nivel en la liga española y europea es fruto del trabajo de mucha gente y de muchos años", resaltó Eduardo García.



Sobre el equipo de esta temporada y el trabajo de Joan Plaza: "Hay coincidencias de acertar con un entrenador, acertar con los fichajes y que haya química, no es fácil, ahora se da". Cree que el actual técnico es un potencial del club: "Estoy muy satisfecho con el fichaje de Joan Plaza en su momento y en su renovación, creo que acertamos".



Sobre la televisión y la Euroliga: "En ninguna competición las televisiones negocian con el club, lo hacen con la competición, Canal Sur no lo ha hecho".