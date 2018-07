76 - 77: DIAMANTIDIS ARREBATA AL UNICAJA UN TRIUNFO DE ORO

El mal comienzo del Unicaja le pasó factura. Diamantidis sentenció un gran encuentro que acabó con triunfo de la escuadra helena, algo que sembró el desencanto entre los cajistas. Sin embargo, este desenlace no debe restar brillo al excelente partido realizado por los pupilos de Chus Mateo.

El Panathinaikos se marchó en los primeros 10 minutos. El Unicaja no apareció en el partido y la escuadra griega impuso su calidad hasta el 17-27 con el que comenzó el segundo cuarto. Fue entonces cuando los cajistas dieron señales de vida y apretaron el marcador hasta el 43-45 del descanso. Mejoría en defensa y mayor claridad en ataque, claves para este cambio de decoración.

La igualdad presidió el tercer cuarto y el combate Zoric - Diamantidis daba más brillo a la contienda. Si el primero se impuso en los individual con 26 puntos por los 25 de su contrincante, su aportación no fue suficiente para evitar la derrota. Diamantidis fue la estrella que alumbró el camino del Panathinaikos cuando más oscura se le presentaba la noche. Todo parecía indicar que la victoria no se le escaparía al conjunto malagueño. A 16 segundos del final un triple de Valters puso al Unicaja cuatro puntos por delante pero emergió el 'diamante' del conjunto heleno. Dos triples inverosímiles volcaron la situación para sentenciar el partido pese a que el Unicaja dispuso del último ataque a 1 segundo de la conclusión. Freeland demostró que no era su noche y no pudo evitar una dulce derrota.

76 - Unicaja Málaga (17+26+14+19): Fitch (9), Rodríguez (2), Darden (13), Zoric (21), Freeland (1) -cinco inicial- Blanco (6), Valters (11), Garbajosa (9), Sinanovic (2) y Peric (2).

77 - Panathinaikos (27+18+13+19): Nick Calathes (0), Smith (13), Diamantidis (23), Sato (13), Maric (0) -cinco inicial- Batiste (8), Logan (8), Kaimakoglou (1), Vougioukas (7) y Jasikevicius (4).