Darder: "Es una tontería pensar que perdemos los partidos para perjudicar al entrenador"

Darder en su primera temporada en la plantilla, se ha ganado el derecho de ser reconocido por la afición como voz autorizada del malaguismo. Por todo ello, el balear repasó temas candentes en nuestro programa como el desatado tras la última jornada contra el Elche. El técnico arremetió contra los veteranos de los que dijo "se han dejado ir" quienes, a su vez, respondieron a éste esperando que estas cosas "se las dijera a la cara". Darder, al respecto dijo: "El equipo, inconscientemente, se ha relajado tras ganarle al Villarreal. Lo veíamos todo hecho y no nos hemos jugado la vida en los dos últimos partidos. Queríamos ganar pero nos relajamos".

"No es agradable lo acontecido con el cruce de declaraciones. El míster tiene razón en todo lo que dijo porque no somos tan intensos. Todo se ha aclarado esta semana", añadió para zanjar la situación por parte de un jugador que "siempre estaré agradecido" al técnico que le diera la oportunidad de jugar en Primera división con el Málaga. "Quien piense que hemos querido perder para perjudicar al entrenador no sabe lo que dice", sentenció Darder a tenor del debate surgido tras conocerse que Schuster renovaría automáticamente su contrato si el Málaga acaba la temporada entre los diez primeros de la clasificación. "Es una tontería pensar que perdemos partidos para perjudicar al entrenador. Yo, ni creo que el resto de compañeros, sabía de la existencia de la cláusula de renovación del entrenador en el contrato por la clasificación final", añadió.

Sobre la situación clasificatoria con 5 puntos de ventaja sobre el descenso a dos jornadas del final, dijo: "No estamos salvados todavía. Tenemos que ir a ganar o mínimo empatar en el Calderón para que así quede todo hecho y no queremos pasarlo mal en la última jornada". En cuanto a los rumores surgidos ante una posible prima al Málaga por puntuar en el Calderón por rivales directos del Atlético de Madrid en la lucha por el título, el jugador malaguista aseguró: "No sé nada. Vamos a salir a ganar haya o no haya dinero. A eso nos debemos. Ahora mismo es ilegal el asunto de las primas, se algún día se legaliza es otra historia", sentenció.