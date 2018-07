Casado, fichaje a medio plazo para el Málaga

Casado, nacido el 9 de agosto de 1986 en Sevilla, se encontraba sin equipo desde la conclusión de la temporada pasada tras desvincularse del Rayo Vallecano y no alcanzar un acuerdo definitivo con el Levante. El jugador, tras varios meses de trabajo de recuperación de una grave lesión de rodilla, tiene un objetivo marcado: "Espero empezar en noviembre a realizar trabajo de campo para competir en diciembre", dijo el futbolista cuyo fichaje ha sido posible a estas alturas del calendario al encontrarse sin equipo. Antes de incorporarse a las filas blanquiazules, el sevillano militó en el Barcelona C (2004/06), Sevilla (2206/08), Recreativo de Huelva (2008/09), Xerez (2009/10) y Rayo Vallecano (2010/13)



El estado físico de su maltrecha rodilla fue el principal tema abordado en el acto de presentación ante los medios de comunicación: "Aún no estoy a tope para jugar pero espero en breve competir con Antunes por el puesto en el equipo. Si he pasado el reconocimiento médico es porque estoy en condiciones de jugar", aseguró.



Sobre sus cualidades futbolísticas, el nuevo integrante de la plantilla del Málaga, se difinió como un jugador "seguro y pegajoso en defensa y con proyección ofensiva que realiza buenos centros al área", concluyó.