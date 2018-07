Camacho: "Tenemos que demostrar ante el Atlético que somos fuertes en casa"

Ignacio Camacho transmitió en rueda de prensa sus deseos para el Nuevo Año: "A nivel individual deseo que me respeten las lesiones, acompañado de lo mejor para el equipo. Y por lo pronto, el del sábado es muy importante", dijo.

El centrocampistatico autor del gol de la victoria sobre el Elche en el último partido del año 2013, sabe que el partido ante el Atlético será complicado. "Venimos de partidos positivos, es un rival fuerte y difícil, pero en casa somos fuertes y una victoria seria mejor, si cabe, para nosotros; nos pondríamos con 23 puntos y sería una buena puntuación. Para mí jugar ante el Atlético siempre es especial. Guardo muy buenos recuerdos. Ojalá pueda ganar la Liga. La clasificación está ahí y el Atlético ha demostrado que es un buen equipo”.



Camacho, tras analizar el estado del próximo rival malaguista, augura un partido muy duro. " Sabemos que el Atlético es un equipo muy físico y tenemos que estar unidos y ayudarnos, sobre todo en este partido. Cada uno de sus jugadores sabe lo que tiene que hacer en el terreno de juego".



El futbolista aragonés sabe que tras lograr la titularidad en el equipo, no puede bajar los brazos. "El parón te llega cuando te llega. Estos últimos partidos he jugado y estoy contento. ¿Qué ha cambiado? Es una pregunta que hay que hacérsela al míster, yo lo que hago es trabajar”.



Por último, sobre la posibilidad de que el equipo se refuerce en el mercado invernal, el centrocampista dijo: “En el equipo hay tranquilidad; los que estamos aquí y llevamos jugando tres cuatro meses acogeremos bien a los posibles fichajes, pero si no vienen no pasará nada”.