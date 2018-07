Camacho: "Quiero jugar, no me planteaba esta situacion"

El año pasado Camacho se ganó un magnífico cartel como consecuencia de su rendimiento a las órdenes del chileno y el título europeo con la selección sub 21 en Israel, por lo que tuvo ofertas para cambiar de aires pero a las que renunció para continuar en el Málaga. "Hubo posibilidades durante el verano pero decidí quedarme pensando en otros objetivos que, de momento, no se están cumpliendo. No pensaba que esto fuera a pasar. El entrenador decide no ponerme y apuesta por otros futbolistas. Me queda trabajar por mí mismo y esperar que algo cambie porque la temporada es muy larga".

El jugador se conjura en Onda deportiva para con el trabajo diario, lograr la confianza del entrenador. "A día de hoy, al no jugar, intento estar contento conmigo mismo en los entrenamientos, pero lo que te da un partido no es lo mismo". Sin embargo, si la situación no cambia en los próximos meses, Camacho estudiaría opciones con sus asesores: "Mi planteamiento era ser un jugador importante en el Málaga y, a día de hoy, no lo soy. Quiero jugar y no me planteaba esta posibilidad. Veremos lo que pasa en el mes de enero. Hasta entonces quedan dos meses, tengo que agotar mis posibilidades y entonces, si las cosas no cambian, estudiaremos todas las posibilidades", sentenció.