Caballero: "Espero contra el Valladolid ver a un Málaga sólido"

"Si no tuviéramos tantas dudas durante los partidos, no estaríamos tan abajo en la clasificación. Este partido es clave para alejarnos del descenso. Estamos alternando durante todo el año buenos y malos resultados y partidos, por eso estamos donde estamos"

"Es difícil de explicar los motivos de la situación. Lo que te da tranquilidad son los resultados y al comenzar con malos marcadores la temporada hemos tenido la necesidad de sumar puntos. Esperemos que no nos vuelva a pasar"

"Espero que este sábado nos toque ver a un Málaga sólido en defensa, únido y ambicioso. Es lo que todos los jugadores hablamos, sin duda es fácil hablarlo pero ojalá lo transformemos en el campo y ganar como sea"

"Jugar en casa, estar con tu gente en tu estadio ante un partido tan importante siempre es mejor. Ojalá se repita el ambiente que se vivió hace poco contra el Sevilla"

"Los jugadores que han llegado en el mercado de fichajes tienen que hacer que el equipo sea más difícil de vencer. Sin embaro, perdimos en Vallecas por goleada pero en Almería no nos marcaron pero nos faltaron ideas de ataque. De todos modos los fichajes se tienen que adaptar por bien para todos. No sólo con los fichajes se va a arreglar todo, se tiene que hacer con los que llegaron ahora y con los que estábamos"

"No existe angustia por la falta de gol, sí por no crear situaciones de peligro. Trabajamos durante la semana este aspecto porque si no marcamos será difícil ganar los partidos"

"Hubo partidos que perdimos por 3 o 4 goles y eso duele mucho, pero lo que más es cuando pierdes ante rivales directos que cuando ocurre contra el Real Madrid o el Barcelona"

"Trato de aportar en el campo por el bien del equipo y ayudar durante los entrenamientos. Tenemos un grupo sano, sin maldad, que es bueno para luchar por distintos objetivos"

"Situaciones como la discusión con Sergio Sánchez en el Camp Nou pasan de vez en cuando. sirven para decirnos cosas en el momento y después animarnos a los pocos segundos. Todos nos equivocamos pero tiramos para el mismo lado por este Málaga"

"Espero que al término del partido contra el Valladolid pueda hacer una caricatura con todo el equipo saludando a la afición, señal que habríamos ganado el partido"

"Leí que el seleccionador argentino vendrá a verme. Estoy aquí disfrutando los partidos de la temporada, ojalá que venga, hable y me transmita la decisión de si cuenta conmigo o no. Mientras me vea en un buen nivel creo que tengo opciones de estar en la selección argentina"

"¿Mi futuro? A estas alturas se pensaba que estaría ya traspasado y aquí sigo. Tengo contrato y sólo pienso en el Málaga. Tanto mi familia como yo estamos felices y no tenemos intenciones de movernos. Queda tiempo para hablar"