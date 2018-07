Del Bosque recluta al malaguista Juanmi para 'La Roja'

Juanmi debutó con el primer equipo malaguista en Copa del Rey el 13 de octubre de 2009, frente al Getafe en el estadio Alfonso Pérez Muñoz, logrando un gol y convirtiéndose en el jugador más joven de la historia con 16 años y 5 meses, en estrenarse y marcar con la primera elástica albiceleste. Cuatro días después jugaba sus primeros minutos en la Liga frente al mismo rival. Además, el 12 de septiembre de 2010 logró marcar dos goles en el partido que enfrentaba al Málaga C.F. contra el Real Zaragoza en La Romareda, convirtiéndose en el jugador más joven en conseguirlo en Primera división, situando el récord en 17 años y 115 días.

La experiencia internacional de Juanmi pasa por sus presencias con las selecciones sub 16, sub 17 y sub 19.



El jugador nacido en Coín formado en la cantera del Málaga, tuvo su explosión futbolística en la temporada 2009/10 cuando pasó del equipo juvenil al filial en Tercera división y dio el salto en la misma campaña al primer equipo con los registros consabidos. Sin embargo, el joven delantero también ha vivido momentos complicados como en la temporada 2012/13 cuando fue cedido al Rácing de Santander en Segunda división donde pasó sin pena ni gloria y vivió el sabor amargo del descenso a Segunda división B.



En la actualidad y de la mano del técnico Javi Gracia, Juanmi es titular indiscutible en el equipo por delante de jugadores como Amrabat o Javi guerra y es el máximo goleador del Málaga en Primera división con 7 goles.

Además de Juanmi, otros siete malaguistas están con sus respectivas selecciones Amrabat (Marruecos), Ricardo Horta (Portugal sub 21), Ochoa (México), Rosales y Añor (Venezuela), Filipenko (Bielorrusia), y Samu Castillejo (España sub 21)