Pepe Pozas: "El Unicaja es un transatlántico pero esto es la Copa"

Este martes recibimos en Onda Deportiva Málaga desde Asador Iñaki a Pepe Pozas. A sus 31 años, el pasado mes de octubre anunciaba su retirada del baloncesto profesional y a los tres días comenzó a trabajar en los proyectos de la ACB, entre ellos, la próxima Copa del Rey.

“Yo estaba focalizado en recuperarme, en volver de la lesión y recibí una llamada de Madrid. Hice un balance de lo que queríamos, mi mujer es un apoyo constante. Hay que saber decirle adiós a las cosas, aprovechar esta oferta me iba a ayudar a nivel psicológico y laboral”, nos cuenta Pozas mientras hablamos con él de la próxima edición de Copa. “Sigo mucho al Tenerife y al Unicaja. Lo veo muy reñido. Todo el mundo da como favorito al Unicaja, pero es Chus y siempre plantea algo distinto”, menciona sobre el cruce del equipo malagueño: “Va a ser un partido muy difícil”.

“El Unicaja es un transatlántico, por la profundidad de banquillo y la calidad, pero estamos en Copa del Rey a un partido, es complicado”, comenta el ex jugador de Betis Baloncesto sobre las opciones de Unicaja en la Copa. Y señala como secreto del éxito "al cuerpo técnico. Conocer al jugador, sus inquietudes profesionales y hacerle ver que lo que tú quieres es bueno para él es importante. Todos saben perfectamente sus roles en Unicaja”.

Repasando su carrera profesional, entendió que "tenía que salir rápidamente, fue rara y fea. Pero las cosas van saliendo cuando tienes un objetivo, yo tenía claro que quería ser jugador de baloncesto”. Y recuerda que “el homenaje del Carpena no me lo esperaba. Fue muy bonito y sinceramente creo que no me lo merezco”.