EN ONDA DEPORTIVA MÁLAGA 21/12/2020

Juan Rodríguez, ex del Málaga: "El 'boquete' económico que había en el Málaga viene de mucho tiempo atrás"

Con el ex jugador del Málaga y ex adjunto a la dirección deportiva, Juan Rodríguez, hemos analizado el empate a cero del Málaga frente al Logroñés desde la Despensa de Iñaki. Y también, baloncesto, balonmano, etc.