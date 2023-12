Ibon Navarro sobre Lima: "Lo normal es que no juegue, aunque tiene el alta médica"

Unicaja juega este miércoles a las 20:30 en el Martín Carpena frente al Falco Vulcano Szombathely, nueva jornada de la Basketball Champions League en la que el equipo malagueño busca afianzar el liderato de grupo. En la convocatoria de Ibon Navarro, tras la baja de Barreiro por lesión, entrará Augusto Lima, tras casi un año de baja por lesión, para completar el cupo de jugadores de formación que en la competición europea son cinco.

"Lo normal es que no juegue aunque tiene el alta médica", explicósobre la situación de Augusto Lima, lesionado de larga duración que ya está a punto de volver a la competición. "De dos a tres semanas", puntualiza el entrenador.

Los malagueños llegan a la penúltima jornada de la fase regular de la competición como líderes en solitario, con tres victorias y una única derrota. Le siguen, con un balance de 2-2, el Le Mans Sarthe Basket y el Peristeri bwin, mientras que el colista del grupo es el Falco Vulcano Szombathely, quien, pese a su registro de 1-3, todavía tiene opciones de pasar a la siguiente ronda.

"Es una competición bastante seria, no hay equipos que no tengan su dificultad", afirma Ibon Navarro sobre el rival de este miércoles en el Martín Carpena, el Falco húngaro. "Si no estás fino en las que en la que ellos creen que no eres bueno, pues sufres. Es un equipo que ya allí nos generó problemas, nos hizo daño con su energía en el rebote. Son avisos de los que nos podemos encontrar".