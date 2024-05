¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Sala París 15

En la sala Paris 15 se da cita hoy los chicos de Mr. Proper vuelven para ofrecernos una nueva noche cargada de temas de otras décadas.

El sábado 4 de mayo en ese mismo espacio vuelve la banda Neon Collective con su homenaje a las leyendas británicas de la música, Depeche Mode, U2 y The Cure. Apertura de puertas 20:30h con la sesión de música de los 80’s a cargo de Karl Dj previa al inicio de los conciertos y en los cambios de set. Inicio de conciertos 21:30h

Cochera Cabaret

Este viernes llega Vancouver, es un grupo de rock malagueño que llega a la sala Cochera Cabaret para presentar su primer trabajo Planeta rojo. La banda está compuesta por cuatro componentes, los hermanos Van Rompaey, Jonathan y Oliver, Nacho y Luis. Después de varios años trabajando en su propio sonido, vuelven al escenario con una propuesta musical diferente, llena de melodía que homenajea a las antiguas formaciones de la banda.

Sin renunciar a las guitarras contundentes, Vancouver busca en sus canciones no dejar a nadie indiferente. Con un sentido eléctrico, la formación apuesta por la producción en cada tema.

Planeta rojo es un viaje único, la idea de que, detrás del rock, siempre hay un camino que se abre y en el caso de Vancouver canciones que cuidan su mensaje y remueven los seis sentidos.

Teatro en el Soho

La cita en el Soho Caixabank es con El Traje. Duelo interpretativo entre Javier Gutiérrez y Luis Bermejo en esta obra que habla sobre las miserias humanas. Es el primer día de rebajas en unos grandes almacenes de la capital. La gente ha entrado en tropel y ha habido un accidente. En las entrañas del edificio, un vigilante de seguridad interroga a un hombre de negocios que vino a comprar un traje y que ha tenido algo que ver con los hechos. Pero ¿cuáles son los hechos, exactamente? ¿Y qué peligro acecha a estas dos personas? Javier Gutiérrez y Luis Bermejo protagonizan este montaje trepidante, asfixiante y desternillante al mismo tiempo, en un duelo interpretativo subterráneo. Escrita y dirigida por Juan Cavestany.

Teatro Cervantes

El sábado 4 llega El padre. Andreu, un hombre de setenta y seis años, culto, socarrón y terco, está perdiendo la memoria, pero se resiste a aceptar ningún tipo de ayuda y rechaza a todos los cuidadores que su hija, Anna, intenta contratar. A medida que trata de dar sentido a sus circunstancias cambiantes, Andrés empieza a dudar de sus seres queridos, de su mente e incluso de su propia vivencia de la realidad.

Teatro para los pequeños

Para los más pequeños llega La Ratita Presumida a Teatro Echegaray. El amor no se puede escoger. A veces llega y luego se va. A veces se queda para siempre y a veces no lo encuentras nunca. Otras, lo tienes tan cerca que ni lo ves. La ratita Martina y el ratón Martín son buenos amigos. Un día, Martina encuentra una moneda y decide comprarse un lazo en la mercería de su amigo Martín. Está tan guapa que empiezan a lloverle los pretendientes. El Señor Pato, Don Sapito, Don Gato… ¿Cuál será la mejor elección? La ratita no se dejará conquistar fácilmente, ni Martín permitirá que le arrebaten el amor de su vida. Una divertidísima versión del conocido cuento tradicional.

Otras citas

El distrito de Churriana celebra sus fiestas en honor a San Isidro Labrador del 16 al 20 de mayo con actuaciones musicales, animaciones infantiles y torneos deportivos, entre otras actividades. Previamente, el día 5 de mayo se celebrará la romería en el Olivar de San Isidro, mientras que el día 10 de mayo tendrá lugar el pregón a cargo del exjugador de baloncesto Berni Rodríguez. El martes 14 de mayo a partir de las 20:30 horas tendrá lugar la procesión en honor de San Isidro Labrador por las calles de Churriana, mientras que el miércoles 15 se oficiará la misa en la parroquia San Antonio Abad a partir de las 20:00 horas.