Los Planetas celebran el 30 aniversario de 'Super 8' en el Galaxy Sound

Como anunció ayer la promotora malagueña Universe Group, en la Sala Antojo, Los Planetas se suman a Galaxy Sound con la gira del 30 aniversario de super 8, su disco debut que ha marcado a toda una generación y sigue cautivando a nuevos seguidores cada día.

Según ha expresado Manuel Sarria, fundador de la promotora, es un honor contar con la banda indie rock más emblemática de todos los tiempos, en esta primera edición del festival.

Además, como han presentado en primicia, el cartel se completará con Rulo y la Contrabanda, Sidonie, Las Dianas y Fuzzz by Dj Nano que compartirán cartel con los artistas ya confirmados como Arde Bogotá, Crystal Fighters, Sen Senra, Rufus T. Firefly, Sienna, Sarria, Les Castizos, We Are Not Dj's, Isaac Corrales, Carmesí, Dj Felipe y los malagueños JavyPablo.

Galaxy Sound, festival organizado por el grupo promotor malagueño Universe Group, desvela las nuevas confirmaciones para completar su cartel 2024.

En el evento de presentación ha quedado confirmados todos los artistas que pasarán por esta primera edición del Galaxy Sound. De esta forma, este nuevo festival llega cargado de grandes nombres y un amplio abanico de artistas.

Además de ser testigo de momentos únicos como la celebración de los 30 años del disco 'Super 8' de Los Planetas, la gira de Crystal Fighters, Rulo y la Contrabanda con su nuevo álbum '5', 'Cowboys de la A3' de la mano de Arde Bogota o el nuevo show de Dj Nano, entre muchas otras cosas.

El Festival Galaxy Sound se llevará a cabo por primera vez en Málaga el 16, 17 y 18 de mayo. El lugar elegido para este emocionante encuentro musical es el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, un espacio emblemático que hará esta experiencia todavía más especial. Las entradas ya están disponibles en enterticket.es.

La primera edición de Galaxy Sound cuenta con un gran lineup con los artistas y grupos más populares del panorama actual. Ofreciendo así, durante tres días, un show con el mejor indie, pop y grandes DJs para cerrar la noche, y contará con el patrocinio de Cervezas San Miguel, la cervecera que apuesta siempre por la cultura musical en la ciudad. Y

para terminar por todo lo alto, la after party oficial se celebrará el sábado 18 de mayo en el local Antojo.