Con Daniel Villalba

Más de Uno Málaga 12/11/2020

En Más de Uno, abordamos las diferentes aristas que componen una particular campaña de Navidad, en Málaga. En plena pandemia, sabemos que no habrá Cabalgata de Reyes, pero sí que hay luces clásicas en la ciudad y se prevé que, a partir del puente de diciembre, estén instalados los nuevos puestos del mercadillo tradicional del Paseo del Parque. Además, repasamos la realidad de la producción de dulces navideños en la comarca de Antequera, al tiempo que hablamos con las Monjas Clarisas de este municipio, que lanzan un particular SOS para poder seguir viviendo de la ventra de sus tradicionales dulces. Con ellas abordamos la primera parte de un espacio que deja sitio además a la gastronomía, hoy desde el restaurante El Lago, en Marbella.