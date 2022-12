Consumo Responde incide en la importancia de comparar precios y condiciones entre distintas compañías antes de formalizar la compra de los billetes de avión. Si la adquisición del billete se realiza vía 'online', la persona usuaria debe cerciorarse de que no aparece preseleccionada la contratación de algún servicio no deseado y que suponga un incremento del precio final, tales como seguros opcionales, prioridad de embarque, etc.