Arrabal: "Desde el club intentamos evitar incomodidades a los aficionados con los horarios"

En el tema horarios "desde el club estamos haciendo todo lo posible para evitar las incomodidades que se puedan realizar, desde luego hay que destacar el apoyo al club por parte de la afición que está teniendo un comportamiento ejemplar", ha indicado Arrabal, que ha precisado sobre los siguientes partidos: "Nos gusta tener un horario tan familiar como el del Málaga-Córdoba".

Arrabal parece tenerlo claro en cuanto a las reivindicaciones de la liga. "La liga es lo que queremos que los clubes queremos que sea, todo lo que he visto es iniciativa por crear labor. No siempre vas a contentar a todo el mundo, su posición no siempre es fácil, pero la liga siempre ha ayudado y apoyado al Málaga", ha indicado Arrabal.

"En regiones como en Oriente Medio la liga española es la competición más vista, también crece en Asia, especialmente en China. Javier Tebas está impusando la negociación colectiva, tenemos lo más importante, un estilo de juego y un producto. Seguramente nos tengamos que poner las pilas en la negociación, pero el camino está trazado y el Málaga está bien representado y respaldado", ha indicado Arrabal.

En definitiva, el Málaga busca la sostenibilidad en cuanto a sus recursos, autofinanciarse con los ingresos propios: "El Málaga viene autofinanciándose desde hace un par de temporadas, eso es lo que tratamos de seguir haciendo



Arrabal también ha insistido en potenciar y situar la marca Málaga CF, la cual además representa a una ciudad y a una provincia que ya de por sí cae bien.