El alcalde considera que el Málaga no tiene como "primera prioridad" la construcción de la Academia

Francisco de la Torre, en el programa Málaga en la Onda, respondió a la pregunta de un oyente sobre el estado actual del proyecto. "El Plan General permite, pero hay que hacer un plan especial para ello, que un 20% del suelo del parque pueda ser ocupado por instalaciones deportivas, y por lo tanto un 20% del conjunto de Arraijanal que son más de medio millón de metros cuadrados que tenemos que adquirir y que estamos adquiriendo, que hemos gastado 52 millones de euros de euros en aprovechamientos; que dejamos de tener para otra cosa", dijo.

Por último, el regidor explicó: "El Plan está muy avanzado y lo que he notado es interés en el club pero parece que no como primera prioridad. verán en qué medida puede gastar e invertir la cantidad que tenía previsto o lo hará por fases, ayuidaremos lo que podamos, pero no podemos considerarlo que es un equipamiento de la ciudad ni podemos gastar dinero directamente de la ciudad. Podemos hacer una fórmula como la que habíamos hablado en la de Fernando Sanz, unos aprovechamientos urbanísticos de un suelo, que entonces eran 6 o 7 millones de euros pero ahora quizás sea menos por el menor inmobiliario, que podía dedicarse a esa finalidad"