Un padre denuncia el secuestro de sus dos hijos por su madre desde hace mes y medio

Un padre sevillano del municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha denunciado esta semana ante la Guardia Civil, el secuestro de sus dos hijos de 12 y 14 años por su madre desde hace mes y medio.

El progenitor, que compartía la custodia con su expareja, tenía que haber recibido a sus hijos el pasado 4 de noviembre. Sin embargo, la madre se negó a entregarlos.

El padre presentó el 19 de noviembre una denuncia por sustracción de menores. No obstante, el conflicto se ha agravado desde el jueves pasado, ya que no ha podido contactar ni siquiera telefónicamente con sus hijos y desconoce su paradero. Es más, los niños no han vuelto a su colegio en Mairena del Aljarafe, donde reside el padre, y podrían perder el curso escolar.

El propio hermano de la madre de los menores es el que ha denunciado su desaparición.

El abogado del progenitor, José Javier Toucedo, ha señalado a los medios que los conflictos con la madre de los menores "vienen de lejos". La última disputa se habría producido porque el padre quería vacunar a sus hijos contra la Covid-19 y la madre se negaba, al considerar que la vacuna era "perniciosa" para la salud.

Los menores están oficialmente desaparecidos

Desde la asociación mencionada anteriormente indican que Diego es el hermano mayor, de 14 años, tiene el pelo castaño, ojos verdes y mide 1,65m. Por su parte, Hugo es el hermano menor, de 12 años, pelo también castaño, ojos color miel y de una estatura de 1,35m.

El juzgado le quitó la custodia a la madre

La madre presentó un procedimiento, para que el juzgado de Familia número 17 de Sevilla, le entregara a ella la patria potestad de los niños en lo que se refiere a las vacunas. El padre, representado por el abogado José Javier Toucedo, se opuso y el juzgado falló a favor de éste, otorgándole el ejercicio de la patria potestad a ese respecto.

El letrado de la mujer comunicó al abogado del progenitor que su cliente iba a dejar de entregar a los niños a su ex pareja en régimen de custodia compartida ni los iba a llevar al centro educativo para que en ningún caso los menores pudieran ser vacunados. Esto ocurrió a principios de noviembre de 2021. Según el letrado del padre, ella cumplió entonces con su amenaza y dejó de llevar a los niños a clase, abriéndose así el protocolo de absentismo escolar.

Desde entonces, el padre no ve a los niños. Éste planteó una denuncia por lo penal ante el juzgado de Guardia por delito de sustracción y abandono de menores, solicitando una medida cautelar pidiendo que la Guardia Civil de Jerez acudiera al domicilio en el que que los niños le habían dicho a su cliente que estaban.

El abogado del padre presentó una demanda civil de modificación de medidas solicitando la eliminación del sistema de custodia compartida y pidiéndola en exclusiva para su cliente. En ese procedimiento también pidió una medida urgentísima, para que el juzgado dicte una resolución que requiera a la madre a que entregue a los menores.

En ese ínterin, ella presentó un procedimiento de adopción de medidas ante el juzgado de Familia 17, pidiendo que se le requiera al padre para que no dé cumplimiento a la sentencia y no proceda a vacunar a los niños. Además, el juez dictó una medida extraordinaria, en aras de salvaguardar la salud de los menores, revocando temporalmente el régimen de custodia compartida y adjudicando la custodia al progenitor.

Esa resolución fue recibida por la madre el viernes 17 de diciembre, momento a partir del cual desapareció con los niños. Un familiar de ella intentó localizarla sin éxito durante 24 horas y llamó al padre para preguntarle si sabía algo de su ex mujer. Él le explicó que su familiar llevaba más de cuarenta días sin permitirle ver a los niños.

A raíz de ahí, el hermano de ella puso una denuncia y se activaron los protocolos policiales de búsqueda de los menores. El padre de los niños también ha presentado otra este lunes. A partir de este momento, los menores están oficialmente desaparecidos y el caso ha saltado ya a la luz pública.