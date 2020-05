José Antonio Díaz, sobre el caso 'Saldaña': "Es un político borracho que ha mentido"

José Antonio Díaz, teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez y portavoz del Grupo municipal del PSOE cree que Antonio Saldaña debe dimitir "inmediatamente" como concejal de Jerez. Es el primer comentario público de un miembro del gobierno local tras el incidente de tráfico ocurrido este pasado jueves en Jerez donde tras golpear a tres vehículos dio positivo en un test de alcoholemia triplicando la tasa permitida para la conducción. El dirigente popular está acusado de un delito contra la seguridad vial y podría enfrentarse a una pena de cárcel de entre tres a seis meses.

Frente a esto, Díaz cree que los populares y Saldaña han demostrado que "la catadura moral no existe dentro del PP" y ha criticado que Saldaña quiera "aferrarse al cargo" y que el PP "consienta esta conducta". José Antonio Díaz ha ido a más y ha calificado a Antonio Saldaña como "político borracho" y le ha acusado de mentir, en reiteradas ocasiones, sobre lo ocurrido la pasada tarde de jueves. El responsable municipal ha calificado de "esperpento" las declaraciones del edil popular y cree que se está mandando un mensaje "grave": "si se comete un delito contra la seguridad vial no se aplican las medidas disciplinarias", cree Díaz que opina que Antonio Saldaña "ha ganado el pulso". José Antonio Díaz cree que este giro de opinión se explica con "chantajes": "lo que no vale en Diputación, vale en Jerez", considera el responsable municipal que cree que se atenta contra la inteligencia de Jerez.