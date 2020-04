"Vamos a actuar para paliar las consecuencias económicas del coronavirus, pero siempre dentro de nuestras competencias"

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ya prepara un ambicioso paquete de medidas económicas para paliar las consecuencias derivadas del coronavirus en el sector social y empresarial. El regidor de Arcos, Isidoro Gambín, ha asegurado en una entrevista en el programa Más de Uno que son conscientes de la situación de familias y empresas locales pero necesitan preparar las medidas con consenso para medir bien el impacto en el sector. El papel que juega el sector turístico en la localidad es vital, por ello la primera batería de medidas irá destinada a aliviar la presión fiscal a las empresas turísticas y hosteleras, como bonificaciones en las tasas de veladores y los puestos de los mercados ambulantes en la localidad.

En materia social el plan municipal de emergencias es el vector principal de la acción municipal. El Ayuntamiento lo mantiene activo en el estado de 'pre-emergencia', por lo que las decisiones que se toman son 'colegiadas' entre cuerpos de seguridad, emergencias, políticas y sanitarias. Este plan se ve complementado por la acción social que realiza la delegación de Servicios Sociales que trabaja de forma coordinada con Cruz Roja y con Cáritas, además de las otras pequeñas asociaciones de la ciudad.

"Yo no se por qué esta fijación con el alcalde de Arcos"

Sobre los apercibimientos de la Junta por dar datos de los afectados por el coronavirus en el municipio, Gambín "no entiende el marcaje" al que se le somete, según a su juicio, por parte de la Junta. Isidoro Gambín cree que él tan solo hacía su labor de servicio "informándose de primera mano con instituciones sanitarias" de los casos en el municipio, pero no comprende porqué "en unos municipios sí, pero en otros no". El regidor arcense es uno de los alcaldes de la provincia de Cádiz que reclama a la Junta que emita datos locales de casos positivos por Covid 19.