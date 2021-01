El Ayuntamiento de Isla Cristina recomienda el confinamiento voluntario ante el aumento de casos

El alcalde, Jenaro Orta, ha recomendado que los vecinos "salgan lo menos posible a no se que sea estrictamente necesario", al tiempo que desde el Ayuntamiento se ha reforzado la desinfección de las zonas públicas y más concurridas como el mercado municipal o las calles del centro, subrayando que los centros escolares "están listos" a la espera de que comiencen las clases.

Además, los actos municipales y las fiestas locales así como las reuniones están suspendidas e insisten en el cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades sanitarias como la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos.

De igual modo, han advertido de que se continuarán imponiendo sanciones a los que incumplan la normativa y se ha solicitado a los establecimientos que cumplan y respeten los horarios y aforos.

En este punto, en un comunicado de prensa, el alcalde ha señalado que las cifras de casos de covid en el municipio "no podían ser más preocupantes" y que aunque sabían que tras la fiesta de Fin de Año, el aumento de casos positivos se produciría, no pensaban "que fuera tan alta".

"Las cifras cantan por sí solas y no nos podemos llamar a engaño, esto es una realidad y si seguimos así, no saldremos y las cifras seguirán subiendo", ha apostillado Orta quien además ha señalado que todos los mensajes que lanzados, todas las peticiones a la responsabilidad continuas o las sanciones, "nada sirve si no respetamos las normas y ahora tenemos lo que sembramos".

El primer edil ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de toda la sociedad porque, apuntando que en estos momentos hay vecinos en el hospital, "algunos de ellos en la UCI con un respirador", y que aunque "no duda" que la mayoría "son responsables", por su actividad profesional, "están más que expuestos, pertenecen a colectivos de riesgo".

Además, el regidor ha añadido que quienes están menos expuestos o nada expuestos, deben pensar que "depende de nuestro comportamiento hacer que estas cifras paren, porque este virus es silencioso, a veces sin síntomas y se lleva muchas vidas por delante".

Por todo ello, Orta ha insistido en que "esto no es un problema político, ni de las autoridades, sino de toda la ciudadanía". "El Ayuntamiento ha hecho todo lo que tenía en sus manos y con los medios que tenía, y así seguiremos haciendo porque es nuestro deber y tenemos que preservar la salud de la población" por lo que apela al "sentido común, al respeto y cumplimiento de las normas", mientras no esté vacunada toda la población.