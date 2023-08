Más de Uno Huelva - 7/8/2023

Hoy en Más de Uno Huelva nos hemos acercado a los vecinos para conocer de primera mano como vivieron el lamentable incendio que les sorprendía en la tarde del pasado sábado y que iniciaba su actividad en la Huerta del Hambre, un Diseminado perteneciente al municipio de Bonares.

En clave: Nos han contado que es un mal que se viene sufriendo desde hace varios años junto a la problemática de no disponer de agua potable para consumo humano y en un momento dado como defensa ante situaciones de gravedad como la que se han tenido que enfrentar éste fin de semana, ya que al no disponer de luz eléctrica tras el corte eléctrico por seguridad no podían bombear agua para establecer las defensas de sus parcelas.

Según nos han contado, poco antes de las elecciones municipales habían mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Bonares e iniciado el procedimiento para poder traer agua a la zona por lo que el reelegido Alcalde de la localidad Juan Antonio García se comprometía a hacer todo lo posible para que el proyecto de traer agua a la zona fuese factible dado el coste tan elevado de la infraestructura necesaria.

Nos han facilitado también algunas escalofriantes imágenes del incendio.

Incendio en Huerta del Hambre / Bonares / Huelva

Tras hablar con integrantes de las juntas directivas de los Diseminados: Huerta del Hambre y San Cayetano, manifiestan que fue crucial la ayuda del guarda forestal al que se conoce como Luis el guarda al disponerse en cuerpo y alma a prestar su ayuda para poder salvar gran parte de las zonas más próximas a las viviendas de San Cayetano, coordinando un gran elenco de colaboradores entre vecinos y agricultores los cuales con sus propios medios hicieron frente a la zona que ilustran los videos anteriores.

Manifiestan también la importancia del mantenimiento de limpieza de la zona ya que es crucial para que se realicen cortafuegos de suficiente envergadura como para frenar desastres como el que se vivió el sábado.

Por otro lado también agradecen al consistorio de Bonares su rapidez a la hora de organizar el polideportivo del municipio para acoger a las numerosas familias que no pudieron volver a sus casas en la madrugada del sábado.