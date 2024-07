Vecinos de Órgiva se concentran para pedir la suspensión del proyecto fotovoltaico en El Enjambre

En Órgiva (Alpujarra granadina) cerca de medio centenar de vecinos se han concentrado frente a las puertas del Ayuntamiento, como cada jueves para pedir la suspensión del proyecto fotovoltaico en El Enjambre y la paralización de las obras de evacuación de la línea de 20kv que atravesaría la vega de Tijola.

Según el Consistorio de este pueblo de la Alpujarra, su alcalde Raúl Orellana en Onda Cero, asegura que se ha tratado de llegar a un acuerdo con la empresa para que parte de esta planta se convierta en una cooperativa.

No obstante, los vecinos hoy concentrados afirman que el pueblo no se beneficiará pues se trata de una zona que quieren que sea protegida. Y aseguran que la mayoría no ha llegado a ese acuerdo. Hablan de una expropiación forzosa.