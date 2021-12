Noticias matinales de Granada del 29/12/2021

LEER MÁS Noticias matinales de Granada del 28/12/2021

¡Muy buenos días! Despertamos con 7 grados y cielo despejado en Granada, ojo al contraste, 4 grados menos que ayer, pero es que, las máximas serán de 23 grados hoy en Granada capital. Nada que no sepan, que Granada es una ciudad de contrastes que no deja de sorprendernos. Hace un año, en Granada había 186 personas hospitalizadas, 51 en la UCI. Hoy, 105, 15 en la UCI. Es considerable la diferencia entre los que necesitan hospitalización hoy y entonces. Pero ojo, vacuna ya mediante, y con todo lo sabido, no podemos permitirnos decir que “ya estamos hartos” de cómo el virus paraliza nuestra vida para dejar de tomar precauciones. Ómicron amenaza Granada y le va a hacer despedir el año con una alta curva de contagiosidad y con más fallecidos. En la última actualización de los datos de COVID, sumamos 2 fallecidos más. Esperemos que estemos ya asistiendo a los estertores de la pandemia, pero mientras tanto, los sanitarios nos piden precaución y que no pensemos que los puntos autocovid, los test y los servicios que nos prestan son MacAutos. Porque están a tope. Los sanitarios no se cansan de decir que necesitan ayuda.

Un 17% de la población granadina todavía no tiene las dos pautas de la vacuna mientras que más de 233.608 personas tienen ya la tercera dosis de la vacuna. En Granada, muchos de nuestros menores de 5 a 11 años ya están vacunados, un 33%, pero ojo, que son uno de los sectores donde más incide el virus y faltan vacunas pediátricas. Elias Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta, se las pide al Gobierno central. También pide a los ayuntamientos que tomen medidas "responsables" al respecto de cotillones y cabalgatas, pero no se moja. No dice explícitamente que significa ser "responsable".

Toda Granada pasa a nivel 1 de alerta, pero, atención, esto también debería ser noticia porque debería ser delito que nos hicieran tanto lío, no supone en la práctica ninguna restricción nueva. Dejando ya el COVID de lado hablamos de otras cosas… de otros contrastes. En Pinos Puente, ayer, de 7 de la tarde a dos de la mañana muchos vecinos se encerraron sin luz ni calefacción para señalar que muchos ciudadanos del municipio viven así, de manera indigna, en su día a día. Piden al Estado que ponga ya fin a los problemas de defraudación eléctrica y de tráfico ilegal de marihuana que provocan los cortes.

Y una buena noticia. Sierra Nevada superará este miércoles los 30 kilómetros esquiables gracias a la apertura de pistas en la zona de Loma Dílar, la Visera y el sector 1 del snowpark Sulayr, con lo que la estación invernal granadina alcanzará la máxima superficie esquiable de la temporada coincidiendo con los días tradicionalmente de mayor afluencia de las vacaciones de Navidad.