Noticias matinales de Granada del 28/12/2021

8.20 Muy buenos días. Hoy es Martes 28 de diciembre, y Granada despierta con 12 grados de temperatura y con la previsión de que hará un día con cielos despejados prácticamente durante todo el día, alguna nube alta… y máximas de 18 grados. Granada volvió a batir ayer récord de contagios de COVID. 2.293 contagios en 24 horas. 86 personas permanecen hospitalizadas en la provincia, 13 de estas en las unidades de cuidados intensivos. Y claro, ante esta situación alarmante, que el anuncio no llegará ya era preocupante: no habrá uvas en la Plaza del Carmen.

El día de la Toma tampoco será el tradicional, sino que se hará solo una ceremonia en la Capilla Real. Como el año pasado. No habrá en este 2022 ocasión para que se peleen los fans de los Reyes Católicos contra sus haters, ni los haters de Boabdil se podrán pelear contra los que lo querían una Granada musulmana. Y esto es supuestamente una representación, pero el año pasado se pelearon grupos de verdad de extrema izquierda y extrema derecha. Así que desde luego, no es el momento de recuperarla. En cuanto a la cabalgata de Reyes: se hará, pero cambiará el recorrido, lo extenderá para evitar aglomeraciones.

Proponen esta alternativa para que los niños no pierdan la ilusión. Bueno, yo se de muchos niños que son lo suficientemente responsables como para saber que no pasa nada si este año no se celebra la cabalgata. Esperemos que funcione la medida. Los que desde luego están desilusionados son los sanitarios. Felix Alonso, secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras, asegura que con una incidencia de 1.079,0 casos por cada 100.000 habitantes en la capital, la atención primaria está colapsada.

La policía local busca a un joven, identificado pero no localizado, que apuñaló a otro, del 19 años, en pleno centro, en el paseo del Salón, junto a la biblioteca municipal. Y a las siete de la tarde. La Policía tuvo que taponar la herida al joven mientras llegaban los servicios sanitarios que tuvieron que trasladarlo al hospital. Al parecer, el origen de la agresión se sitúa en una discusión entre ambos, por causas que no han trascendido. La Policía Nacional ha iniciado las pesquisas para esclarecer los hechos.

Los grandes morosos de Granada deben 317,6 millones a la Agencia Tributaria… Marillion SL o García Galindo Hermanos son las empresas granadinas que más deben.

También en crónica de tribunales, la Fiscalía Provincial de Madrid solicita nueve años de prisión para el bailaor granadino Rafael Amargo por un delito contra la salud pública, a quien acusa de vender en su propio domicilio sustancias estupefacientes a terceras personas de manera "persistente" a cambio de dinero.