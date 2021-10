La madre coraje granadina logra que la Junta ponga en marcha dos unidades específicas de Trastornos de la Conducta Alimentaria

Una de esas unidades es la que acaba de arranca en esta semana; la situada en el Hospital Virgen de las Nieves que ya funciona al completo. Y la segunda, funcionará para toda Andalucía occidental en Málaga que terminará de completarse en noviembre.

UNA LARGA BATALLA

Ha sido una larga lucha con el fin de que la salud pública andaluza abra la puerta a estas familias que hasta entonces no sabían a donde recurrir y no quedaba otra que asistir a clínicas privadas. En marzo de 2019 Patricia inició una campaña de recogida de firmas en change.org/TratemosLaAnorexia advirtiendo que en Andalucía no existía ninguna unidad especializada en TCA (trastornos de la conducta alimentaria) y pidiendo que se pusiera en marcha al menos una unidad en la comunidad.

En mayo de 2019 llegó a registrar 315.000 firmas en la Junta de Andalucía y ese mismo día logró el compromiso público de la Administración andaluza de poner en marcha en la comunidad dos centros de atención especializada para pacientes con TCA. En octubre de 2021 ha conseguido su meta con estas dos unidades.