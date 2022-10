La jueza del Caso Nazarí confirma la petición de Unidas Podemos y la Fiscalía contra el archivo de la pieza Mulhacén

LEER MÁS Noticias Granada matinal 25/10/2022

La pieza 'Mulhacén' es la última causa que queda abierta del caso Nazarí y de todo el entramado judicial en el que se juzga las supuestas corrupciones que acabaron con José Torres (PP) fuera de la alcaldía de Granada. Esa pieza juzga una supuesta prevaricación. El Gobierno de entonces permitió, según la acusación, que se construyera el pabellón Mulhacén en el Zaidín favoreciendo al promotor Roberto García Arrabal y perjudicando al empresario Ramón Arenas.

El grupo de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada critica que el equipo de Gobierno del Consistorio apoye la petición de los acusados y actúe como "defensa" en lugar de acusación. Desde la formación han comunicado que la jueza del juzgado de instrucción número 2 confirmó ayer mediante auto la petición de Unidas Podemos así como la de la fiscal contra el archivo de la causa Mulhacén, en la que se encuentra como investigada la exconcejal de urbanismo del Partido Popular, Isabel Nieto.

Critican que el Ayuntamiento también haya pedido el archivo de la causa: "Siendo acusación y ejerciendo, a la postre, de defensa", han criticado. El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, ha sentenciado que "no se puede comprender cómo el Ayuntamiento, que debería defender intereses ciudadanos, ejerce de abogado defensor teniendo en cuenta que podría ser condenado a costas millonarias además de la posibilidad de tener que indemnizar a los sujetos presuntamente perjudicados". "Curiosamente", ha añadido, "es la misma posición que tomó en el caso TG7, donde ya se ha abierto juicio oral desoyendo la petición del Consistorio"

Este 24 de octubre, la jueza instructora decreta que procede seguir investigando la causa y rechaza el sobreseimiento, y mantiene que se tendrá que sustanciar el juicio oral. El documento de la magistrada del juzgado de instrucción número 2 que ha dado a conocer Unidas Podemos arguye : "En cualquier caso y sin perjuicio de las resoluciones dictadas en el ambito civil y contencioso administrativo, el objeto de la presente investigación, viene indicado por el hecho concreto de la existencia de una alteración o merma en la parcela en cuestión sin que, por parte de los investigados, presuntamente, se haya respectado el proceso administrativo, con infracción de la debida publicidad de las condiciones del contrato publico en cuestión así como el presunto favorecimiento al empresario investigado en la presente causa, lo que implicaría no solo un perjuicio para el particular, sino también para las arcas municipales, en el caso de una resolucion condenatoria. Igualmente, la presente instrucción atiende no a la ausencia o denegación para la concesión de la licencia en cuestión, para la construcción del Pabellón Mulhacen, sino, al presunto acto prevaricador que supone obviar el hecho de permitir una construcción , a sabiendas de que , previamente, se han alterado, en beneficio de un empresario concreto, las reglas del procedimiento, con alteración de las condiciones y planos obrantes en el expediente administrativo referido a tal construcción.