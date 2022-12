AESIA

El Gobierno elige a La Coruña como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial a la que aspiraba la capital

El alcalde Granada ha enfatizado que "no puede haber razones de otro tipo" para la elección de la Aesia que las recogidas de forma "objetiva" en el Boletín Oficial del Estado, y que Granada no compite con Sevilla, que no aspira a esa sede, sino a la Agencia Espacial.

Europa Press