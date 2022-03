Noticias matinales de Granada del 02/03/2022

LEER MÁS Noticias matinales de Granada del 01/03/2022

Despierta Granada a esta hora, las 8 y 20 minutos de la mañana, con seis grados de temperatura en el centro de la capital y con cielos despejados.

Covid en Granada

La evolución de la pandemia de COVID en Granada es favorable. Después de muchos días, el parte de contagios de la Junta de Andalucía reflejaba menos de cien contagios. Y ningún fallecido. Desde el 10 de diciembre, primer día que la Junta detectaba tres casos de Ómicron en nuestra comunidad, se han notificado 193 fallecidos en Granada. El 17 de enero decía el máximo responsable de la salud andaluza, Jesús Aguirre, que quedaban seis o diez días para que bajara la presión de los hospitales. Pedía paciencia. Ese día había ingresadas en nuestros hospitales 290 personas. El 24, siete días después, 292. El 27, tres días después, 330 hospitalizados. Pese a la evidencia de que la sanidad estaba colapsada, nuestro consejero prefería hablar de “gripalizar” la covid. Prefería hablar de Semana Santa en esos días duros para nuestros sanitarios. La Junta no quiere que le echen la sanidad a la cabeza. Pero dijo el máximo responsable de Salud ayer en una radio pública que Salud Responde tarda en atender una llamada telefónica 5,6 segundos. 5,6 segundos. Esto tiene trampa, claro. Porque una cosa es lo que tardan en responderte aquí y otra la que tardan en darte cita. O que no te envíen a hablar con tu centro de salud y entonces ahí ya no hay respuesta temprana. 193 fallecidos en Granada desde que estalló Ómicron. Negar la mayor.

La buena evolución de la pandemia hace que se plantee ya el fin de todas las restricciones. Acaban las cuarentenas por contactos estrechos este sábado y la Junta pide que se retiren las mascarillas después de la Semana Santa en el interior de las aulas. Al respecto de la medida, esto es lo que opina Ignacio Molina, catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada, asegura que sí estamos ya en el momento de prepararse para el fin de la mascarilla, pero dice que es recomendable esperar al fin de la Semana Santa y siempre y cuando la incidencia sea favorable.

Desde Granada con amor a Kiev

Más asuntos. Colectivos de Granada se vuelcan con ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano. En la Parroquia de Santo Ángel Custodio, en el Zaidín, muchos ucranianos residentes en Granada y otros muchos granadinos preparan paquetes de alimentos y medicamentos para enviar hasta Polonia. También la Universidad de Granada ha condenado con concentraciones en las puertas de todas las facultades la invasión rusa y con la lectura de un manifiesto contra la guerra leído por un profesor ucraniano, uno de los cinco que han encontrado refugio en nuestra ciudad mientras hacían su estancia. Svletana es una de las ucranianas que se encarga de organizar la Ayuda desde el Zaidín. Sus dos sobrinos han salido de España para combatir en Ucrania. El Colegio de Abogados de Granada ha habilitado también un servicio especial de apoyo legal a los refugiados ucranianos que se desplacen a nuestra provincia.

Falta de transparencia en la cesión administrativa de Los Cármenes según UP

Unidas Podemos denuncia una falta de transparencia en la concesión del estadio de los Cármenes al Granada CF. El grupo recuerda que el estadio pertenece a los granadinos y que considera que no se puede hablar de dar una concesión durante 35 años sin conocer el valor verdadero del estadio. Critican que el Ayuntamiento no de a conocer todos los detalles del contrato al resto de grupos políticos y sin embargo filtre a la prensa que se cederá durante todo este tiempo. Por su lado, Elisa Cabrerizo, edil de Unidas Podemos, pide también que después de que la Junta de Andalucía anunciara que el Hospital Oloriz habilita cien amas en planta y ocho en ucis para las víctimas de Guerra de Ucrania (se agradecen las intenciones pero pillamos un poco lejos de Kiev) el Ayuntamiento ayude a organizar a los movimientos que envían material a Ucrania.

MÁS TITULARES

Hoy se vuelve al colegio después de unas vacaciones que duran desde el pasado jueves. Hoy muchos niños tendrán que hacer esta tarde los deberes que les mandan a casa a oscuras. Vuelven a clamar contra Endesa en este otro conflicto cansino y sin visos de solución. Endesa tiene que renovar sus instalaciones en la zona para que así sea. Achaca todo a los enganches ilegales para el cultivo de marihuana.

Y mientras tanto, en otros puntos de la provincia la Guardia Civil intenta atajar ese problema, uno de los problemas más graves de la provincia. Descubrió 26 viviendas en Guadahortuna en la comarca de los Montes de Granada con conexiones ilegaes a la red eléctrica y se ha incautado de 1.147 plantas de cannabis sativa y cinco kilos de marihuana.