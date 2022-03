Noticias matinales de Granada del 01/03/2022

LEER MÁS Noticias matinales de Granada del 25/02/2022

Muy buenos días. Arranca Marzo, despierta Granada a esta hora con 6 grados y cielos despejados. La previsión del tiempo es que hoy los cielos estarán soleados y se alcanzarán máximas un poco más normales para estos meses: 19 grados.

En lo que respecta a la crisis del COVID, que ahí sigue, Granada termina este puente con 334 contagios y cuatro muertes a causa del virus. Todavía 103 personas permanecen hospitalizadas y once lo hacen en las unidades de cuidados intensivos. Eso sí, la tasa de contagios baja considerablemente: 363 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días; hace un mes hablábamos de 936 contagios por cada cien mil en la provincia.

28-F

Este 28 de febrero deja una medalla de Andalucía en Granada para el deportista Paralímpico José Manuel Ruiz Reyes. El tenista de mesa ha sido campeón del mundo hasta en dos ocasiones y ha sido condecorado con 5 medallas en diferentes juegos paralímpicos. Es de hecho, el deportista que ha estado presente en más Paralimpiadas. En lo deportivo, que más le cuento, pues que ha sido una noche más bien agridulce para el Granada CF, que fue incapaz de puntuar una jornada más en los Cármenes. Los aficionados le gritaban a Robert Moreno que se fuera…Nos cuenta más Pedro Lara.

Bueno, pasado el día de Andalucía, todos los partidos han celebrado este 28 de febrero; todos menos VOX. Y todos, esto sí, han utilizado el día de Andalucía como ocasión para hacer campaña de lo suyo: Vox para criticar los años de corrupción socialista; el PSOE para criticar lo que considera la “involución y el retroceso que conlleva la derecha con la extrema derecha”. Así lo ha dicho Pepe Entrena, presidente de la Diputación de Granada, que pide que se vote al PSOE en Andalucía para recuperar las políticas progresistas y socialistas que sientan tan bien, dice, a la provincia…(de momento tenerlo en la nación no parece habernos sentado tan bien, siendo Granada una de las provincias a la cola de inversión en los presupuestos), pide también Entrena que huyamos de los populismos… El Pp, por su lado, pues lo ha celebrado diciendo que se mira a Andalucía con admiración, como no podía ser de otra forma. También se nos mira por las elecciones, que ya no son tan favorables para Bonilla (que se ve asediado por VOX) y también porque aunque se hable de crecimiento económico, seguimos siendo la comunidad líder en crear… desempleo. En nuestra provincia, les recuerdo, el dato sigue siendo muy alto: 83.633 personas siguen apuntadas como demandantes de trabajo en las oficinas del SEPE.

Más asuntos. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha sido el único alcalde de España que ha asistido como invitado al encuentro del Foro de Alcaldes de Ciudades Mediterráneas en Florencia. Asegura que se trabaja en el hermanamiento de la ciudad italiana y Granada. Este hermanamiento es algo por lo que viene de largo ya peleando el PSOE. Ojalá que lo consigan para establecer relaciones que favorezcan cultura, turismo y comercio. Ahora, una vez recuperado el prestigio internacional, solo nos queda atajar cosas más mundanas, como que estamos todavía sin presupuestos municipales que sirven para los contratos de aquí de Granada, para invertir dinero en la ciudad… O si acaso el respeto nacional, que sigue sin demostrarse en la pésima cantidad de frecuencias de trenes y aviones que hace tan difícil viajar desde Granada o con destino Granada.

Desavenencias entre Junta y Ayuntamiento de Granada

Comienza hoy el periodo de escolarización. Se pueden ya presentar ya y durante todo el mes de marzo solicitudes de admisión en los 444 centros financiados con fondos públicos que hay en la provincia para las enseñanzas desde Infantil al Bachillerato. Y aquí otro episodio de desavenencias públicas entre Junta y Ayuntamiento de Granada. El portavoz del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, pide a la Junta de Andalucía que paralice este “acoso y derribo” a la educación pública. Explica Calvo que se ha comunicado a los colegios de Educación Infantil y Primaria Genil, Vicente Alexandre, Sierra Elvira y Los Cármenes que tendrán que reducir las plazas que ofertan. Sin embargo, pese al posible recorte en estos centros, se ofertan más de mil ochocientas plazas más para este próximo curso que de las que se ofertaron el anterior.

Un suplemento del periódico inglés The Guardian asegura que el trayecto en tren entre Granada y Almería es uno de los más bellos de España. Sin embargo, según el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baza, no la valoran así en nuestro propio país. Al contrario, se le desprecia.

Apoyar a Ucrania desde Granada

Continúa el apoyo a Ucrania también desde Granada, en la Parroquia del Angel Custodio del Zaidín, pueden dejar si así lo quieren medicamentos, vendas, alimentos en conservas y productos de higiene que se enviarán al país asediado por la invasión rusa.