Noticias matinales de Granada 19/10/2021

Hola, muy buenos días. Cuando son las ocho y veinte de la mañana, comenzamos la jornada en Granada con las siguientes noticias. Las disculpas sibilinas de Arnaldo Otegui por el dolor causado por el terrorismo etarra son un paso a la paz, pero sin duda oportunistas e insuficientes para las víctimas y sus familiares. Pancracio Puente es hermano de Domingo Puente Marín, que tenía 51 años, casado y con tres hijos, y trabajaba como peluquero en la base aérea de Armilla cuando fue asesinado el 10 de febrero de 1997 a causa de una bomba colocada por ETA.

El delegado territorial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Granada, Antonio Granados, acompañado por la directora general del Patronato de la Alhambra, Rocío Díaz, presentan una veintena de actividades organizadas para celebrar las Jornadas Europeas de Patrimonio, bajo el lema 'Patrimonio accesible e inclusivo’. Y estas jornadas le hacen preguntarse a uno muchas cosas… porque en su día Granados prometía el oro y el moro para Baza. Y el delegado territorial del Gobierno en Granada, Pedro Fernández, fue alcalde de la localidad… ¿Por qué la olvidan así entonces?¿De qué sirve la memoria histórica sin el patrimonio histórico? El mal estado de conservación del patrimonio histórico de Baza ha situado a la ciudad a la cabeza de la lista roja de Hispania Nostra. Emblemas de la ciudad como el palacio de los Enríquez o la Alcazaba se caen a pedazos sin que ninguna administración se esfuerce por revertir la situación. También en la capital hay patrimonio en la “lista roja”. Hablamos de la Muralla Zirí del Albaicín, cuyos trabajos de restauración estaban contemplados en los presupuestos de 2021 y no en los de 2022.

Primer acuerdo de Gobierno del Ayuntamiento

Y conocemos la información del tiempo. Temperaturas estables, buen tiempo en la provincia. 29 grados en Maracena, Albolote y Granada, 28 en Loja, Alcafacar, 25 en Padul y 23 en Cúllar.

Primer acuerdo de Gobierno en el Ayuntamiento de Granada entre PSOE y Unidas Podemos sobre ordenanzas fiscales. Aseguran las dos formaciones que no subirán los impuestos a las familias. No obstante, esto no es del todo cierto, en todo caso es contradictorio si venden que buscan progresividad fiscal (que paguen más los que tienen más y menos los que menos. Los ricos también tienen familia) … acuerdan una reorganización del callejero fiscal, es decir, que se paguen más o menos impuestos según donde viva uno y los servicios públicos que tenga a su disposición más inmediata. El callejero actual, en calles largas como Joaquina Eguaras donde hay diferencia socioeconómica entre su primer y último tramo, los impuestos, según el Gobierno, no pueden ser iguales para unos que para otros. También han prometido que si la Ley de Vivienda llega a buen puerto, subirá el IBI un 50% en las viviendas vacías en manos de grandes tenedores y una “campaña masiva” para que muchas familias cuya vivienda tenga un valor catastral de al menos 63.000 euros puedan adscribirse a un IBI social.