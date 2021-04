El Valencia CF es en la actualidad el mayor competidor del Granada CF para hacerse con los servicios de Diego Martínez. Onda Deportiva Granada 13/04/2021

Mientras el Granada CF afila sus armas para intentar llevar a cabo la grandísima gesta de eliminar al Manchester United de la Europa League, el futuro no puede esperar en la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada. Es importante ver qué es lo que se puede hacer con jugadores cedidos como Yangel Herrera y Kenedy, asunto este que no se considera nada fácil ya que la compra en propiedad de uno y otro futbolista obligaría a la propiedad china a un importante desembolso económico, no hay que obviar que el primero de ellos posee una opción de compra favorable al club granadino de 20 millones de euros, cantidad que parece absolutamente prohibitiva en esta etapa Covid. Además, otro hecho que puede dificultar la continuidad de estos futbolistas son las ofertas que puedan llegar a sus equipos de origen por sus pases, Manchester City y Chelsea. Pero la gran piedra angular de los recientes éxitos es la que reúne toda la preocupación de la cúpula de poder del club de Los Cármenes, encabezada por Sofía Yiang. La dirigente china llevaría semanas intentando convencer a Diego Martínez de la bondad de su proyecto, para atar lo antes posible su continuidad por varias temporadas. El viaje no está siendo demasiado placentero, aunque me dicen que el objetivo estaría cerca de ser alcanzado. Hoy hablamos en nuestro programa de todo esto y mucho más.