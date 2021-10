El Granada CF cae a posición de descenso tras los resultados de la jornada

LEER MÁS El Granada CF recibirá el jueves a un Getafe CF muy tocado

Los resultados que se dieron ayer, correspondientes ya a la jornada 11 del campeonato, fueron negativos para el Granada CF y un tanto inesperados. El Alavés, uno de los equipos llamados inicialmente a estar junto a los rojiblancos, o incluso por debajo de ellos en la pelea por la permanencia, ganó al Elche, sumó así su tercera victoria y se escapa, por el momento, de las posiciones de descenso.

Las excusas de Robert Moreno

También el Cádiz, que antes de comenzar la jornada estaba por debajo en la tabla, logró un punto en Villarreal, estuvo a punto de ganar (le empataron en el minuto noventa y seis) y vuelve a estar por encima.

Los de Robert Moreno están en descenso, aunque hoy en rueda de prensa el técnico ha restado importancia a este hecho diciendo textualmente, discurso habitual cuando las cosas no andan bien, "que aún no he mirado la clasificación". De este y otros asuntos más, como el sueldo de los consejeros chinos del club granadino, hablamos hoy en nuestro programa.