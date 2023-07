AÚN A LA ESPERA

Un mujer residente en Trevélez (Alpujarra) espera reprogramar una operación de columna que "nunca llega" por la falta de conexiones de transporte público a la capital

El día 16 de mayo, Concepción López, de 65 años, tenía que haber sido operada de la columna. La ambulancia no llegó y no pudo asistir al PTS. Ella y su marido Patricio García, no pudieron acudir al hospital por sus propios medios por inhabilitación física de ambas. El problema: viven en Trevélez (Alpujarra). Donde denuncian que faltan conexiones que garanticen el transporte público.