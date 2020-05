La Audiencia de Granada confirma condena a "Spiriman" por injuriar a Susana Díaz

La sentencia de la Sección Primera, a la que ha tenido acceso Efe y contra la que cabe recurso de casación, mantiene la relación de hechos probados del fallo del Juzgado de lo Penal 6 de Granada y declara "no haber lugar" al recurso de apelación de Candel.



Según la Audiencia de Granada, la reiteración de insultos y su variedad, además de las expresiones empleadas por el doctor, en distintas publicaciones en sus redes sociales "exceden, con mucho, de lo que el ámbito de la libertad de expresión ampara".



Para el tribunal, Candel no tuvo intención alguna de reforzar una crítica a la gestión sanitaria hecha por los entonces representantes de la Junta de Andalucía, "sino de mermar el honor y dignidad de los sujetos pasivos de sus expresiones".



"Si el legislador no hubiese tenido intención de penar hechos como estos no habría tipificado el delito de injurias", indica la sentencia.



El Juzgado de lo Penal 6 condenó al médico, según la sentencia ahora confirmada a la que también tuvo acceso Efe, como autor de dos delitos continuados de injurias con publicidad cometidos contra Díaz y el que fue viceconsejero de Salud Martín Blanco, a los que tendrá que indemnizar con 2.500 euros a cada uno.



El fallo también absolvió a Candel de los otros dos delitos continuados de calumnias por los que fue juzgado el pasado 26 de junio, un juicio en el que Díaz declaró como testigo y por videoconferecnia desde Sevilla, testimonio en el que destacó el daño y la ofensa personal y familiar que le produjeron los insultos de "Spiriman".



El médico reiteró sin embargo que los insultos a la expresidenta de la Junta tenían un cariz político, como crítica profesional y no personal, y que eran una "defensa" a un ataque previo de Díaz.