"Sueldazo" para un cordobés

Un acertante de Córdoba ha ganado un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, con un cupón que adquirió a través de www.juegosonce.es, en el sorteo del domingo 7 de noviembre. Una vez más, www.juegosonce.es vuelve a repartir suerte, esta vez en Córdoba con el Sueldazo, tras hacerlo el pasado viernes con el Eurojackpot de la ONCE, que dejó más de cinco millones de euros en Alcobendas (Madrid). El cupón del domingo, 7 de noviembre, dedicado al gentilicio de la localidad murciana de Bullas, ha repartido premios en localidades de la Comunidad Valenciana, Madrid, Asturias, Andalucía y Extremadura. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.