¿Qué problemas de salud nos traen las altas temperaturas?

La exposición a las altas temperaturas pueden originar problemas de salud. Entre los más frecuentes se encuentran el estrés por calor, el agotamiento y la insolación o golpe de calor. Es posible prevenir estos contratiempos si atendemos a los consejos que nos ofrecen las enfermeras. Para ello, los colegiados del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba nos dejan su saber y su experiencia para pasar un verano de los más saludable. Si tenemos en cuenta estos consejos llegaremos al otoño sin que la canícula haya hecho estragos en nuestro estado general. No podemos olvidar que Córdoba es la provincia andaluza que históricamente registra la mayor tasa de mortalidad asociada a las altas temperaturas, según datos de la Consejería de Salud y Familias.

El calor puede ocasionar otras complicaciones, como las quemaduras solares y es el que más preocupa a los cordobeses, con una incidencia media en los hogares del 11,7% en el último año. Lo han padecido casi uno de cada cuatro, el 23,5%, en el caso de jóvenes entre 18 y 34 años.

Estos son algunos de los datos de la encuesta La salud de los cordobeses: cuidados de la salud en verano realizada por el colegioenfermeriacordoba , que reflejan que al 43% de los hogares de la provincia les preocupa mucho o bastante las quemaduras solares, y que, entre otros temas, la preocupación por el cuidado de las ostomías en verano está presente en el 27,1% de los encuestados.

El Colegio ha celebrado una edición más de sus Desayunos informativos Córdoba Enfermera que en su afán de seguir educando en salud a la población, ha ofrecido una serie de consejos para prevenir alteraciones en nuestra salud relacionadas con el calor.

Por lo que respecta al problema que más preocupa, el de las quemaduras solares, Enrique Castillo ha explicado que esta preocupación es casi diez puntos superior en el caso de las mujeres (51,9% frente al citado 43% de media), y en los hogares con hijos, sobre todo de 0 a 9 años, donde este tema es motivo de inquietud para el 51,1% de las familias.

La citada encuesta también refleja que, a pesar de que el 11,7% de los hogares han padecido quemaduras de sol en el último año, “hasta en el 42,9% de los casos no ha habido ningún seguimiento del problema por parte de algún profesional sanitario, por lo que desde la Enfermería cordobesa queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para que también cuenten con el apoyo de los profesionales en este tema, con el fin de evitar complicaciones para la salud”, ha resaltado Castillo.

Síntomas y remedios

El enfermero Rafael Molero, gestor de casos de la Unidad de Residencias del Distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir, nos ofrece una serie de consejos para hacer frente a los problemas que pueden ocasionarnos las altas temperaturas especialmente importantes para la población más sensible, como son los bebés y menores de 4 años, las personas que realizan esfuerzos en el trabajo, los mayores, las que tienen enfermedades crónicas, los que recientemente han sido dados de alta en el hospital o las personas que toman determinados fármacos como diuréticos, antidepresivos o antihipertensivos.

Todos debemos tener en cuenta los principales signos de alarma que pueden avisarnos de que padecemos un problema por altas temperaturas. Estos signos son sed intensa; fuerte dolor de cabeza; náuseas y vómitos; piel caliente, roja y seca; fiebre elevada repentina; debilidad muscular o fatiga; calambres musculares; pulso rápido; somnolencia o mareo; y ya en casos más graves pérdida de conciencia y convulsiones.

Para prevenir los efectos negativos del calor y evitar estas señales de alarma, Rafael Molero explica que los cordobeses deben tener en cuenta el siguiente decálogo para protegerse frente a las altas temperaturas:

1. Hidratarse y beber agua frecuentemente aunque no se tenga sed. Al menos un vaso cada dos horas, si no existe una restricción hídrica por otros motivos o patologías.

2. Consumir bebidas frescas no excesivamente frías, reduciendo las que contengan altos niveles de azúcares que favorecen la pérdida de líquido corporal.

3. No beber alcohol y café.

4. Evitar comidas copiosas y consumir verduras, ensaladas y frutas para recuperar sales minerales.

5. Utilizar ropa clara y calzado ligero, cómodo y transpirable, así como sombrero o gorra y abanico. La vestimenta mejor con tejidos con un alto porcentaje de algodón.

6. Evitar la exposición al sol entre las 12.00 y las 18.00 horas, así como la actividad física y el deporte en exteriores.

7. Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos o a la sombra, y no permanecer dentro de un vehículo estacionado y cerrado al sol, pues la temperatura interior asciende rápidamente.

8. Evitar utilizar aparatos que produzcan calor, como el horno, que hacen que aumenta la temperatura ambiental.

9. Usar protección solar regularmente.

10. En las horas centrales del día ir siempre acompañados de una botella de agua.

Rafael Molero ha explicado también los tres principales problemas que produce la exposición a elevadas temperaturas, que de menor a mayor gravedad, serían, en primer lugar, el estrés por calor, que produce molestias y tensión psicológica asociada al mismo. En segundo lugar, el agotamiento por calor, “que es una moderada enfermedad cuyos síntomas incluyen intensa sed, debilidad, mal estado general, ansiedad, vértigo, mareos, y dolor de cabeza; y donde la temperatura corporal puede estar normal, por debajo de lo normal o ligeramente elevada (en todo caso menor de 40 grados)”, y frente al cual se recomienda una ducha fresca o paños fríos, beber agua o zumos y descansar.

Si persisten los síntomas más de una hora es recomendable avisar a los servicios de Urgencias, porque puede convertirse en una insolación o golpe de calor, que ya es una enfermedad grave caracterizada por una elevada temperatura corporal, que se incrementa por encima de 40 grados en apenas 10 ó 15 minutos, y con una disfunción del sistema nervioso central que puedo provocar convulsiones o incluso el coma”. Ante un golpe de calor, y mientras se recibe asistencia médica, hay que colocar a la persona en un sitio fresco, enfriarla con el medio que se tenga disponible (bañera, paños fríos, manguera, etc.); si está consciente incorporarla y darle agua; y si no, colocarla de lado y no darle nada por boca.

Quemaduras solares

El calor puede provocar también sarpullidos, calambres y eritemas o quemaduras solares, que son “lesiones producidas por una fuente de calor ocasionando un daño que puede ir desde un simple enrojecimiento hasta la destrucción parcial de los tejidos. Cualquier persona es sensible a padecerla, y en verano debemos prestar especial atención a los niños, por la inmadurez de su piel”. Lo dice Lorenzo Pérez, enfermero consultor de heridas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Los síntomas principales de las quemaduras solares, consideradas quemaduras de primer grado, son enrojecimiento de la piel, dolor y ampollas en algunos casos, como resultado del acúmulo de líquido derivado de la inflamación de la piel, que ya se denominan quemaduras de segundo grado superficial.

Ante la aparición de una quemadura solar, Lorenzo Pérez explica que lo recomendable es enfriar con agua del grifo a temperatura ambiente, no recomendándose el uso de agua muy fría o helada, e hidratar la piel para restablecer la humedad. “También cabe considerar la utilización de medicamentos u otros productos para el manejo del dolor e inflamación, como analgésicos, antiinflamatorios y corticoides tópicos, siempre bajo consulta de los profesionales sanitarios”. Es conveniente aumentar la ingesta de líquidos y, lógicamente, evitar exponerse al sol, así como “no utilizar remedios caseros (vinagre, aceite, pasta de dientes, tomate, café, etc.), porque aunque logran aliviar momentáneamente el dolor, pueden repercutir negativamente en la quemadura”.

Cuidado con mayores y niños

Aunque los efectos negativos en la salud de las altas temperaturas pueden afectar a todos, los niños y las personas mayores son los colectivos más vulnerables y los que tienen más riesgo frente a una ola de calor, “en el caso de los mayores, porque el centro de la sed no funciona correctamente; y en los niños, porque no piden agua con la frecuencia necesaria”, señala Gloria Fernández, enfermera del Servicio de Urgencias y Urgencias Pediátricas del Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Junto a los síntomas generales de alerta, “si el anciano comienza a quedarse dormido, no contesta, no sale de la cama o dice incoherencias”, significa que puede padecer un golpe de calor. En ese caso será necesario avisar al servicio de Urgencias si estos síntomas persisten durante más de una hora, explica esta enfermera. Para prevenir un golpe de calor es necesaria una hidratación constante consumiendo agua, fruta y verduras; y si no está contraindicado, se puede aumentar el consumo de sal de manera transitoria y moderada, que hace que la sensación de sed no se vaya tan pronto y se retenga más líquido, evitando que se vaya por la orina.

En el caso de los niños, si el bebé tiene menos de 6 meses y se alimenta exclusivamente de lactancia materna, ésta será siempre a demanda. Por el contrario, si el bebé se alimenta exclusivamente con leche preparada en biberón, no se recomienda alterar la relación entre el agua y cacitos de polvo. En este caso se podrá dar agua entra las tomas de leche, y es recomendable controlar las deposiciones en el pañal para asegurarnos de que esté bien hidratado. “Y no es aconsejable usar cremas de protección solar, y ya para niños mayores de 6 meses se aplicarán cada dos horas cremas indicadas en niños, con factor de protección más alto (50+) y que sean resistentes al agua”, apunta Gloria Fernández.