El Ministro de Agricultura augura una producción menor de aceite en la campaña de este año

La producción olivarera será notablemente menor en la campaña de este año debido a la sequía, según el aforo del olivar que se hará público en unos días. El anuncio lo ha hecho esta mañana el ministro de agricultura, Luis Planas, quien ha afirmado que, vista la situación actual con un stock de menos de medio millón de toneladas de aceite de oliva, el reto está en saber cómo comercializar la producción de esta campaña con precios que superan los 4 euros de la virgen extra.

Luis Planas ha criticado el anuncio del gobierno andaluz sobre la supresión del canon del agua y se pregunta que va significar tal eliminación del impuesto. El ministro se pregunta si es que la Junta no va a acometer obras hidráulicas y va a pedir al gobierno central y a la UE el dinero que la junta de Andalucía no quiere recaudar.

El ministro de agricultura se ha vuelto a referir a la nueva PAC que ha defendido porque ha asegurado que es un modelo nuevo que impulsa el relevo generacional y la igualdad de género.

Sobre la petición de Asaja de prorrogar la actual PAC, Planas ha dicho que "el reloj no se puede parar, no se puede vivir en la Edad Media". El ministro ha asegurado que con la nueva PAC se ha conseguido un gran éxito en favor de agricultores y ganaderos.

Planas asegura que es una PAC excelente y si se produjera cualquier incumplimiento, por ejemplo, la vuelta atrás, lo que tendríamos es que el 1 de enero nuestros agricultores y ganaderos no percibirán un solo euro. Por ello, ha añadido, "si algunos se consideran perjudicados", por "algunas cosas que tenían y que se han revisado, por ejemplo, el tope de 200.000 euros que hemos establecido, que viene del Consejo Europeo y que se ha decidido, no por el PSOE, sino por los conservadores, los liberales y los socialistas en Europa", entonces deben saber que "esto no va contra nadie", sino que "va simplemente a orientar esta PAC para aquel que la necesita".

Luis Planas insiste en que la nueva PAC beneficiará a "la inmensa clase media de nuestra agricultura y de nuestra ganadería", es decir, "ese agricultor familiar y profesional y los pequeños agricultores, que son la inmensa mayoría de los 220.000 perceptores que aproximadamente tiene la PAC en Andalucía", y que "estarán bien apoyados".

El diputado socialista por Córdoba se ha reunido en la sede del PSOE cordobés con cargos públicos del partido en la provincia