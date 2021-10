Cientos de enfermeras han presentado fotografías impactantes, emotivas y rebosantes de humanidad en la que ha sido la edición más especial de FotoEnfermería, el certamen fotográfico más importante de la profesión enfermera en España. Esta quinta edición, que se ha alargado desde su convocatoria en enero de 2019 debido a la irrupción de la pandemia, ha estado profundamente marcada por la mayor emergencia sanitaria de la historia reciente. Mes a mes las profesionales han enviado sus instantáneas a través de las cuáles nos han dejado asomarnos a la trágica situación que se estaba viviendo. En un acto organizado en la sede histórica del Consejo General de Enfermería, los ganadores del concurso han recibido sus premios. La cita ha contado con la presencia de la vicepresidenta del organismo, Pilar Fernández, que ha puesto en valor el compromiso enfermero. “Estas fotografías son la punta del iceberg que asoma en el mar del talento creativo de nuestras enfermeras. La mera participación en la situación que hemos vivido ya tiene un gran mérito. Las instantáneas que participaron son historia viva de la mayor emergencia sanitaria de la historia reciente. Enhorabuena a los premiados, los que nos acompañan y los que no han podido venir, y a los presidentes y miembros de la junta de Gobierno de los Colegios que han querido acompañar a sus colegiados este día tan especial para ellos”. Un sentimiento de agradecimiento que comparte Daniel Gil, jefe de prensa de Novartis. “Para nosotros es un honor y un placer participar, es una iniciativa importantísima para una profesión que vive a pie de cama la realidad del sistema sanitario”. La ganadora del primer premio en la categoría general ha sido Teresa Marco Galindo, enfermera colegiada en Barcelona pero natural de Tarazona (Zaragoza), quien ha recibido un cheque de 1.000 euros por “Son las 20:00”, una imagen que muestra el agradecimiento de las enfermeras cuándo cada día a las 20:00 horas de la tarde, el mundo se asomaba a sus balcones para aplaudirles por su incansable labor. El segundo premio ha recaído en Ángela García González, una enfermera de Madrid a la que le han sido asignados 500 euros por “Cruda Realidad”, en ella se muestra el reflejo más triste de todo este tiempo, la pérdida de todos los que se han ido por este virus y las duras imágenes a las que han tenido que hacer frente las enfermeras; y el tercer galardonado es Antonio Atanasio Rincón, de Ciudad Real, quien ha ganado 250 euros por “El día a día en la Atención Primaria”, una fotografía que ha querido mostrar esos días de escasez, de falta de trajes de protección y de protocolos desordenados y desconocidos para las enfermeras; momentos de angustia y peligro que vivían cada minuto. Además, las ganadoras de los premios en la categoría Instagram son Eva C. Montero Rodríguez de Guadalajara que ha recibido una dotación de 1.000 euros por su instantánea “Mírame tú puedes, empuja” que muestra cómo es el parto en estos nuevos tiempos, con mascarilla, pero sin olvidar el apoyo y el trabajo que realizan las matronas. Néstor Martínez Lamata, de La Rioja ha conseguido el segundo premio con una cantidad de 500 euros por “Cuidando de los peques”, una imagen de una niña caminando por los pasillos de un hospital vacío, muestra la soledad que viven los más vulnerables en un proceso de enfermedad; y Esther Lagares Abad de Huelva, premiada con 250 euros por “Almas”, un hito al compañerismo, a la extenuación y un trabajo con el que se ha querido inmortalizar todo el esfuerzo que han realizado las enfermeras en su lucha contra el COVID-19. Durante el acto se han vivido momentos muy emotivos por parte de los ganadores. La tensión contenida del tiempo vivido y la gratitud por parte de cada uno de los galardonados se ha palpado de principio a fin. Todos han querido contar qué hay detrás de cada foto. En la categoría general las imágenes muestran la realidad que vivían las enfermeras en sus peores momentos. Ángela García, autora de “Cruda Realidad”, ha asegurado que tuvo dudas por la dureza de la imagen, pero tiene el convencimiento de que “las imágenes más impactantes son las que llegan más a la gente”. Con la emoción de Teresa Marco, los asistentes han sentido ese momento de impulso que sentían los sanitarios cuándo solo se escuchaban aplausos: “La foto es de mediados de marzo, cuándo solo los sanitarios salíamos a la calle. Los aplausos nos llegaban al alma y nos llenaban de energía”. La presidenta del colegio de enfermería de Barcelona, Paola Galbany, le ha entregado el premio y ha puesto en relieve el compromiso de las enfermeras y de la organización. “Estoy muy orgullosa, fue muy duro para todos. Entiendo lo que pasaron las enfermeras y estoy aquí por compromiso y empatía”, ha dicho Galbany. En la categoría Instagram se han evidenciado otras realidades, Néstor Martínez realizó la fotografía “Cuidando a los peques” antes de la pandemia y quería mostrar la vulnerabilidad de los más pequeños. “Produce mucha ternura ver a los niños de la mano, con sus muñecos, solos en los pasillos del hospital. Una tarde vi una luz bonita y mi hija fue la protagonista de esta imagen”. El secretario general del colegio de enfermería de La Rioja, David Led, le ha entregado el premio y ha mostrado el orgullo que sienten desde la organización. También se ha respirado lo que viven las matronas en cada parto con el testimonio de la ganadora del primer premio de esta categoría, Eva C. Montero. “Realicé esta foto con el móvil. Vivimos momentos tan íntimos y emocionantes en estos momentos que me parece necesario inmortalizarlos. Es un reconocimiento a las embarazadas”. Este premio lo ha recibido de manos de Antonio Quintero, vocal del colegio de enfermería de Guadalajara y también matrona. “Es una alegría. La foto expresa la esencia de nuestro trabajo. En un año tan complicado la vida también se abría paso. Es un grito a la esperanza”.