Córdoba es la única provincia de Andalucía donde baja el paro

Buenas noticias para nuestra provincia en el recuento de número de parados en el mes de septiembre. Somos la única de Andalucía donde baja el paro. En comparación con el resto de España también salimos mejor parados, pues el desempleo aumenta en el mes de septiembre en España.

Tenemos 327 parados menos, de manera que en las listas del desempleo se contabilizan 68.877 personas que no tienen un trabajo. Por sectores el de agricultura ha empleado a 387 personas más en el mes de septiembre; la construcción ha contratado a 203 y la industria 38.

Sin embargo, el sector servicios ha registrado el mes pasado 290 parados. 6.626 personas tratan de acceder a su primer empleo.

Si tenemos en cuenta la evolución interanual del desempleo en nuestra provincia os encontramos que en el último año existen 1.243 desempleados menos que en septiembre de 2021.

Los sindicatos mayoritarios no están conformes con estos resultados del mes de septiembre y tanto CCOO como UGT creen que no se puede "echar las campanas al vuelo". La secretaria de empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, se congratula de la bajada del paro en septiembre en 327 personas, con lo que son 68.877 las personas desempleadas en la provincia, si bien advierte que esta reducción “no es significativa ni representa un cambio de tendencia que pueda indicar que el panorama laboral cordobés está cambiando”. Apreciación con la que coincide su homóloga de UGT, Francisca Haro, quien ha señalado que el porcentaje de bajada del paro en nuestra provincia "no son para alegrarnos en exceso", aunque sí pueden significar un punto de inflexión hacia la mejora de los datos