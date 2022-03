El Colegio de Enfermería de Córdoba muestra su repulsa ante las agresiones a los sanitarios

Con motivo del Día Europeo contra las agresiones a los sanitarios que se celebra este sábado, 12 de marzo, el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba muestra su repulsa y condena ante este tipo de agresiones y animar a los profesionales sanitarios, en general, y a las enfermeras, en particular, a denunciar cualquier tipo de agresión, sea física o verbal. Toda coacción, amenaza o ataque, aunque no sea físico, también es una agresión intolerable, y se recuerda que toda agresión se considera jurídicamente como atentado a la autoridad.

Según los datos oficiales facilitados por la Consejería de Salud y Familias y por la Delegación Provincial de Salud, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) registró en 2021 1.208 agresiones a sus profesionales, 230 físicas y 978 verbales, lo que supone una tasa de 9,98 por cada 1.000 trabajadores. De estas 1.208 agresiones, el 78% fueron a personal sanitario, y el 22% restante a personal de administración y servicios; y, por sexos, el 71,5% se registraron a mujeres, mayoritarias en la profesión enfermera. En Córdoba, el último dato oficial disponible habla de 78 agresiones a sanitarios entre enero y agosto del pasado año, 56 a mujeres y 22 a hombres.

“A pesar de los avances registrados con el Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del SAS, estos datos siguen siendo inaceptables, y se recuerda a las enfermeras y enfermeros cordobeses la importancia de denunciar los mismos y de comunicar los casos al Colegio, para que también la Organización colegial pueda presentarse como acusación particular en vía judicial”, señala el presidente en funciones del Colegio de Enfermería de Córdoba, Enrique Castillo.

Por lo que respecta a los casos de agresiones que alcanzan la vía judicial, y cuya defensa es llevada desde la Asesoría Jurídica del Colegio, gratuita para todos los colegiados y donde el Colegio también se ha presentado como acusación particular –lo que no significa que no haya más casos por vía judicial en la provincia de Córdoba-; ya en los dos primeros meses de este 2022 se ha iniciado un procedimiento. Asimismo, y entre otros casos, desde 2019 y 2020 se arrastran tres procedimientos cuyo juicio, para una de las agresiones denunciadas, se ha señalado para octubre de 2022, y otros dos están aún pendientes de fijar fecha para juicio. Independientemente de la casuística de cada uno de estos casos, desde el Colegio de Enfermería también se demanda una mayor agilización de la Justicia ante las denuncias de agresiones a los sanitarios.