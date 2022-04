Aprobados los presupuestos 2022

Como era de esperar los grupos de Podemos, IU y PSOE no han apoyado las cuentas municipales para este año. Podemos dice que no son creíbles, IU critica que llegan tarde y no se van a ejecutar y PSOE insiste en la tardanza de poner a trabajar el presupuesto de este año lo que ha dejado paralizada la ciudad durante 4 meses.

Lo han manifestado los portavoces de los tres grupos minutos antes del comienzo del pleno extraordinario. Cristina Pedrajas de podemos, Alba Doblas de IU e Isabel Ambrosio portavoz del grupo socialista.

El presupuesto del ayuntamiento de este año sale adelante gracias a la abstención del grupo de Vox que aún permitiendo su aprobación, ha asegurado que este 2022 pasará para Córdoba sin pena ni gloria, según ha apuntado Paula Badanelli, portavoz de Vox en el consistorio.

Y defendiendo esas cuentas municipales para este año, los miembros del co gobierno, Ciudadanos y PP . David Dorado portavoz de Cs y Salvador Fuentes, tte. Alcalde de Hacienda.

El presupuesto de este año para Córdoba asciende a 333,5 millones de €uros, un 2,55% menos que el de 2021. Las inversiones se llevan 15 millones y medio de €uros, un 9% más que en 2021. contempla una bajada de impuestos y tasas municipales de una media del 2,5%, tercera bajada que se produce en el presente mandato municipal. El presupuesto consolidado sumando el de las empresas municipales y organismos autónomos asciende a 458 millones.